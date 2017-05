Em jogo de sete gols, Colônia quebra invencibilidade do Bremen e volta à zona da UEL

Um jogo bastante movimentado abriu a antepenúltima rodada da Bundesliga 2016-2017, no fim da tarde desta sexta-feira (5). Em duelo realizado no RheinEnergieStadion, o Colônia levou a melhor em um confronto cheio de gols contra o Werder Bremen. A vitória por 4 a 3 foi completamente importante para os donos da casa. Anthony Modeste (duas vezes), Leonardo Bittencourt e Zoller marcaram os gols da equipe mandante, enquanto os visitantes descontaram com Bartels, Gebre Selassie e Gnabry.

Com o resultado, os Bodes voltam a vencer o oponente depois de três anos e igualam histórico do confronto, com 35 vitórias para cada lado, além de 24 empates. Além disso, a equipe retorna a figurar entre os classificados à Uefa Europa League ao assumir provisoriamente a sexta posição, com 45 pontos. Os Papagaios, por outro lado, caem para o sétimo lugar e veem a invencibilidade de 11 partidas, que tirou o time da zona de rebaixamento e deixou na parte de cima da tabela, encerrada.

A próxima rodada será realizada no fim da semana que vem, com todos os jogos disputados às 10h30 do sábado (13). O Colônia mede forças contra o Bayer Leverkusen na BayArena, enquanto o Werder Bremen tem confronto diante do Hoffenheim no Weser Stadium.

Muitos gols no primeiro tempo

Intensidade e movimentação foram as palavras que resumem o primeiro tempo do confronto. A equipe da casa dominou boa parte do primeiro tempo e foi bem mais presente no campo de ataque. Tanto que nos primeiros 20 minutos, o Colônia tinha finalizado em nove oportunidades, enquanto o Bremen sequer tinha chegado à intermediária ofensiva. Com toda a pressão, o gol não demorou a sair. Aos 13 minutos, Leonardo Bittencourt deixou Anthony Modeste na cara do gol e o centroavante voltou a balançar a rede depois de três partidas.

Quando o Werder Bremen chegou ao ataque, faltou atacante no momento certo para concluir as jogadas. Bem melhor em campo, restou aos Bodes fazer o máximo para ampliar a vantagem. Anthony Modeste era o responsável pelos lances de perigo. Com a permanência da intensidade, o Köln ampliou o marcador. Aos 28 minutos, Lukas Klünter levantou na área com precisão para Leonardo Bittencourt cabecear sem chances de defesa para Wiedwald.

Curiosamente após o segundo gol, os Papagaios não se abateram e conseguiram importante reação na reta final do primeiro tempo. Aos 34, Fin Bartels tocou na saída de Horn e diminuiu o marcador. Seis minutos depois, veio o empate. Junuzovic cruzou na área e Gebre Selassie desviou de cabeça no canto direito para igualar o marcador. Porém, mesmo com a reação, o Colônia voltou ao jogo e conseguiu ficar na frente do placar aos 44 minutos. Leonardo Bittencourt deu preciso lançamento para Zoller, e o atacante encobriu o goleiro Wiedwald e marcou um golaço.

Foto: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Modeste marca de novo, Bremen reage não consegue vencer

O primeiro lance de perigo no segundo tempo foi bola na rede, o que resultou na continuação de um jogo movimentado. Logo aos dois minutos, após confusão na área, Anthony Modeste pegou o rebote e assinalou seu segundo tento no confronto. O Colônia voltou a ter vantagem e tentou cadenciar o resultado. O Werder Bremen não se rendeu e trocava passes curtos para tentar um passe preciso para voltar a ficar no jogo. E conseguiu. Após poucos minutos em campo, Gnabry recebeu cruzamento preciso feito por Fin Bartels e chutou rápido, sem chances de defesa para o arqueiro.

Após o terceiro gol marcado e eficiência máxima nas finalizações, os Papagaios foram ao ataque em busca do empate e da manutenção da sequência invicta de resultados no segundo turno da Bundesliga. Com modificações que deixaram o time mais ofensivo, o time visitante pressionou em seu campo ofensivo, aumentou a posse de bola e tentava o empate de toda a maneira.

Nos dez últimos minutos de jogo, o Colônia tentou afastar o perigo do seu campo de defesa e buscava dar números finais ao duelo com um contra-ataque. Os Bodes tiveram a chance aos 41, quando Modeste foi acionado sozinho, dentro da grande área, e Wiedwald defendeu o chute de um dos principais goleadores do Campeonato Alemão. Os Papagaios responderam com o veterano Claudio Pizarro, que finalizou na saída de Horn e balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance ao alegar impedimento. Nos acréscimos, os mandantes seguraram o jogo e garantiram importante triunfo na reta final da Bundesliga.