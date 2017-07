Por empate para classificar, Alemanha duela com Camarões na Copa das Confederações

Na manhã deste domingo (25), Alemanha e Camarões se enfrentam às 12h no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi, em jogo equivalente à última rodada da fase de grupos da Copa das Confederações. Ambas as equipes vem de empate, mas um resultado positivo na partida poderá dizer quem partirá para a próxima fase da competição.

A seleção alemã atualmente ocupa a segunda posição do grupo, com o mesmo número de pontos que o líder Chile, mas perdendo em saldo de gols. Já o Camarões vem de um empate com a Austrália, mas por conta da derrota na primeira rodada soma apenas um ponto na competição ocupando a última posição do grupo.

Caso consiga conquistar a primeira posição, a Alemanha deverá enfrentar o México na próxima fase. Caso prossiga na segunda colocação, a seleção de Löw enfrentará Portugal, líder do grupo A. Para se classificar, a equipe de Camarões precisa vencer por dois gols de diferença.

Joaquim Löw firma objetivo de avançar na competição

Dentre a partida diante do Chile e a partida de logo mais, o técnico da seleção alemã Joaquim Löw e sua equipe tiveram que se deslocar pela Rússia. Questionado quanto ao treinamento diante disse, o técnico afirmou que é algo que precisa ser considerado e falou em descanso. “Fizemos apenas um treino entre as partidas. O tempo de viagem precisa ser considerado e o descanso também”, afirmou.

Em relação a classificação, Löw firmou como objetivo avançar à semifinal. “Todos no grupo ainda tem chance de se classificar. Chegar à semifinal é o nosso objetivo, seja em primeiro ou em segundo. Avançar com essa equipe é mais do que esperávamos antes do torneio.”, finalizou o treinador.

Também em entrevista antes da partida, Goretzka elogiou a seleção de Camarões. “Eles têm um time de grande porte físico e vão tentar tocar a bola rapidamente. Mas é provável que tenhamos mais posse de bola do que contra o Chile.Queremos passar em primeiro no grupo, mas avançar à semifinal é nosso principal objetivo.”

Apesar de desafio para se classificar, Djoum não se intimida diante da Alemanha

Nas vésperas da partida no qual precisa vencer com dois gols de diferença para se classificar, o meia camaronês Djoum não se intimidou ao falar sobre o time de Löw. “Não estou intimidado por jogar contra a Alemanha. É exatamente o oposto. Estou animado porque é uma oportunidade de provar que estou no mesmo nível”, disse.

Em relação a equipe que deverá vencer, o jogador rasgou elogios a Draxler. “Um jogador como ele é um grande jogador e eu sei que ele estará ao meu redor. Ele é sempre bom de se enfrentar como jogador. Contra Vidal, esse tipo de jogador, é sempre legal e é por isso que jogo futebol.”.

Djoum finalizou demonstrando empolgação por jogar diante da equipe alemã. “Você quer jogar contra os maiores jogadores possíveis e ir ao mais alto nível. Estou feliz e irei aproveitar, e estou ansioso para este jogo. Todos são grandes jogadores, estrelas, não é a mesma equipe que venceu a Copa do Mundo, então é algo diferente e ninguém espera que ganhemos esse jogo então não temos nada a perder, porém faremos de tudo para surpreender.”