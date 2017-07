Alemanha vence Camarões e enfrenta México nas semifinais da Copa das Confederações

Na manhã deste domingo (25), Alemanha e Camarões se enfrentaram pela última partida da fase de grupos da Copa das Confederações. Fazendo um primeiro tempo morno, as seleções foram para o jogo no segundo tempo e com gols de Demirbay, Werner e Aboubakar, a equipe de Joaquim Löw satisfez no placar e venceu a seleção camaronesa, se classificando para a semifinal.

Com o resultado, a seleção germânica chegou aos 7 pontos terminando na primeira posição do grupo. Já Camarões, com a derrota, foi desclassificado na última posição com apenas um ponto.

Na próxima fase da competição a Alemanha irá enfrentar o México dia 29 de junho no Estádio Olímpico de Fisht, em Sóchi, na Rússia.

Em jogo morno, seleções vão para o segundo tempo sem abrir o placar

Movimentado desde os primeiros minutos, Alemanha e Camarões foram pro jogo protagonizando grandes disputadas de bolas. A seleção camaronesa porém logo começou a se destacar e buscar mais o ataque. Aos cinco minutos chegando pela esquerda, Fai cruzou para Aboubakar, mas a bola parou nas mãos de Ter Stegen. Três minutos depois, novamente no ataque o meia Djoum levou a bola para entrada da grande área e após cortar para direita tentou o chute, mas a bola desviou. Atenta, a seleção da Alemanha um minuto depois correu para o ataque, mas a bola terminou nas mãos de Ondoa. Aos 15 minutos, a partida já estava começando a ficar equilibrada.

Aos 20 minutos, Can deu a primeira finalização da Alemanha, já levando perigo para o gol de Ondoa, mas a bola saiu pela direita. Isso não inibiu a seleção de Löw que logo estava novamente no ataque. Começando a dominar a partida, a seleção germânica voltou a ter chance quando Plattenhard cruzou e Kimmich cabeceou, mas a bola foi pra fora. Com domínio alemão, somente aos 27 minutos Camarões voltou ao ataque quando houve cruzamento na área, mas a bola passou longe e de forma tranquila para Ter Stegen.

A Alemanha porém estava focada em seu jogo e em cobrança de falta de Plattenhardt pela esquerda, Rüdiger finalizou de cabeça, mas Camarões se defendeu. Aos 34 minutos, a seleção camaronesa voltou a aparecer quando Bassagog levou perigo na grande área, mas o jogador se enrolou ao driblar Pattenhardt e a bola ficou com Ter Stegen. A equipe de Camarões assustou em algumas ocasiões, mas Ter Stegen estava atento e terminou o primeiro tempo defendendo bem o seu gol. A Alemanha ainda foi ao ataque, mas o tempo adicional terminou antes que a equipe voltasse a finalizar.

Apesar de problemas de arbitragem, Alemanha venceu e convenceu

Firme em seu propósito de vencer a partida, a Alrmanha começou o segundo tempo com tudo. Aos dois minutos, após um belíssimo passe de Draxler entre a defesa camaronesa, Demirbay recebeu e finalizou balançando as redes de Ondoa. Aos quatro minutos, novamente no ataque, a equipe novamente teve chance de ampliar com Demirbay, mas a bola foi pressionada na zaga e saiu. Quase ampliando, Kimmich finalizou após belo lance protagonizado entre Can e Werner, mas Ondoa se destacou, salvando seu arco.

Aos 18 minutos de partida, uma confusão foi protagonizada quando o árbitro deu cartão para Siani após falta feita por Mabouka. Tentando consertar o problema com ajuda do VAR, o árbitro novamente se confundiu e deu cartão vermelho para Siani. Após nova consulta, o árbitro voltou atrás e só então expulsou Mabouka. Dois minutos depois a Alemanha voltou a balançar as redes quando Werner recebeu cruzamento e cabeceou no canto do gol de Ondoa. Com o domínio alemão, a equipe de Camarões foi perdendo espaço no jogo que passou a ser protagonizado pelos germânicos. Empolgado com os espaços dentro de campo, Demirbay teve nova chance de finalizar para ampliar o placar, mas a bola foi pra fora.

Após se desestabilizar pelos dois gols e xxpulsão, somente aos 30 minutos Camarões voltou a ir ao ataque, mas Ter Stegen ficou com a bola sem qualquer dificuldade. Isso porém não aconteceu aos 33 minutos quando Ngamaleu avançou pela direita. Cruzando na meia altura, Aboubakar se adiantou e com falha de Ter Stegen a seleção camaronesa pôde fazer sem gol. Isso porém não tirou o foco da seleção de Low que logo ampliou ainda mais o placar após Henrichs receber na área e Werner finalizar. A equipe ainda pressionou, mas Ondoa se defendeu como pôde, impedindo a Alemanha de ampliar o placar.