Ex-Kaiserslautern e do sub-21 da Alemanha, goleiro Pollersbeck assina com Hamburgo

Foto: Divulgação/Hamburgo

O Hamburgo anunciou o goleiro Julian Pollersbeck de 22 anos junto ao Kaiserslautern, o arqueiro vinha sendo sondado ao clube há algumas semanas. E era o principal nome para ser o substituto de René Adler, que seguiu para o Mainz 05.

Pollersbeck foi destaque atuando pelo clube do sudoeste alemão na última temporada e sendo um dos melhores na posição com a segunda melhor defesa da segunda divisão alemã, mesmo a equipe fazendo um campeonato decepcionante. Com 16 anos atuava com jogador de linha, mas decidiu ser goleiro por não ter muito talento. E ganhou oportunidades apenas em 2016 quando assumiu a titularidade da equipe.

Atualmente vem atuando pela seleção alemã sub-21 que disputando o torneio da categoria na Polônia, e está sendo titular da equipe de Stefan Kuntz que está nas semifinais da competição e se destacou com boas defesas nesse atual torneio.

O titular da posição vinha sendo Christian Mathenia que chegou na temporada passada e fez boas partidas a frente da equipe e chegará para disputar posição.

Para o diretor esportivo Jens Todt disse que trouxe um goleiro talentoso e promissor: “Será uma grande satisfação em tê-lo em nosso grupo na próxima temporada e mostrou ser um grande goleiro. Outras equipes tinham interesse em contar com seu futebol, só que tivemos competência e ganhamos a disputa. Agora ele está focado na disputa da Euro Sub-21 e estaremos na torcida para que ele conquiste o título”.

Aos pouco o Hamburgo vem tentando renovar seu elenco para próxima temporada, após os últimos anos a equipe brigar contra o rebaixamento e isso vem incomodando a cúpula que ficou insatisfeita com a campanha do time na temporada que lutou de novo para não cair e se salvou na última rodada diante do Wolfsburg. A equipe volta aos treinamentos no começo de julho para o início da pré-temporada em Rotenburg e depois na Áustria.

Especulado em outros clubes, Bobby Wood renova até 2021

O atacante estadunidense Bobby Wood teve seu contrato renovado até 2021, o jogador vinha sendo especulado para reforçar outras equipes dentro da Alemanha, os interessados eram os rivais Schalke 04 e Borussia Dortmund, além do Colônia que está em busca de um atacante, após a saída de Anthony Modeste para o futebol chinês.

Wood chegou em 2016 contratado do Union Berlin onde foi destaque da capital, logo na sua chegada marcou alguns gols importantes para os dinos, mas na reta final não conseguiu balançar mais as redes. Só que sua importância dentro também era importante.

A diretoria comemorou muito a sua permanência, como destacou o diretor esportivo dos hamburgueses. “Era questão de tempo para renovar o contrato do Wood, estavam faltando detalhes para fecharmos um novo acordo. Por conta de algumas burocracias em seu novo vinculo. E o jogador se mostrou muito feliz de continuar conosco para próxima temporada e se mostrou motivado em jogar pelo Hamburgo e quer ajudar na reformulação do time”, disse.