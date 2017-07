Mainz 05 anuncia atacante Kenan Kodro como segundo reforço para temporada

Foto: Divulgação/Mainz 05

A diretoria do Mainz 05 anunciou a contratação do segundo reforço para a temporada 2017/2018. Após fechar contrato com o experiente goleiro René Adler, os carnavalescos confirmaram a vinda do atacante bósnio Kenan Kodro. O jogador de 23 anos de idade estava no Osasuna e deixa o futebol espanhol depois de três temporadas.

Kodro se destaca pela juventude e pela breve carreira internacional, além da boa estatura. Com 1,90m de altura, chegou ao elenco juvenil do time navarro e foi promovido em seguida à equipe principal. Com a camisa do Osasuna, participou do retorno do clube à elite nacional, bem como fez parte da campanha que resultou no rebaixamento para a segunda divisão um ano depois. Em 2016/2017, disputou 30 jogos, marcou sete gols, deu uma assistência e estreou com a camisa da Seleção da Bósnia-Herzegovina.

Kenan Kodro em ação com a camisa do Osasuna na última temporada (Foto: Juan Manuel Serrano Arce|Getty Images)

O diretor-esportivo da equipe, Rouven Schröder, destacou as características do novo reforço e afirmou ter boas expectativas com a aquisição do atacante bósnio. "Kenan Kodro tem um excelente caráter, é ambicioso com seus objetivos pessoais. Tem uma boa altura de 1,90m, demonstra variabilidade e é um atacante completo. É fisicamente forte e com declarações fortes, mas é tecnicamente mais experiente, com domínio de bola. Ele teve sustentáveis atuações no Osasuna, mesmo com uma temporada difícil para o clube, e está no meio de um desenvolvimento interessante que queremos juntos para continuar com o sucesso aqui em Mainz", disse o dirigente.

O mais novo atacante do Mainz 05 também comentou sobre a negociação que resultou em sua transferência ao futebol alemão. Kenan Kodro declarou que disputar a Bundesliga fazia parte de seu planejamento na carreira e espera ter um bom desempenho no clube carnavalesco semelhante à sua passagem no Osasuna.

"A Bundesliga sempre foi meu objetivo, mudar de uma liga forte para outra liga forte. Com o pedido do Mainz 05, era claro que eu queria fazer essa mudança lógica para minha etapa de desenvolvimento. As boas conversas com Rouven Schröder e Sandro Schwarz me deixaram convencido, além do que os meus colegas de seleção que atuam na Bundesliga falaram positivamente sobre o clube. Estou ansioso no meu novo clube", afirmou o atacante.

O Mainz 05 escapou do rebaixamento na última rodada da Bundesliga e espera ter melhor desempenho na próxima edição do torneio nacional. Além de Kenan Kodro e René Adler, o técnico Sandro Schwarz foi contratado. Na temporada 2017/2018, a equipe irá disputar a Bundesliga e a Copa da Alemanha.