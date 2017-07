Com dois de Goretzka, Alemanha goleia México e avança à final da Copa das Confederações

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal da Copa das Confederações 2017 disputado no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi, na Rússia

Na tarde desta quinta-feira (29), Alemanha e México se enfrentaram no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi, para disputar partida válida pela semifinal da Copa das Confederações. Com dois gols de Goretza e um de Werner, de Younes e de Marco Fabián, a Alemanha venceu o México e está classificada para a final em São Petersburgo no Estádio Krestovsky contra o Chile.

O jogo começou agitado quando Goretza somou dois gols nos sete minutos iniciais, mas o México tentou equilibrar. O tentar porém não foi suficiente e no segundo tempo quando Werner e Younes ampliaram para a seleção de Joaquim Low levando-os assim à caminho de Petersburgo. Marco Fabián fez o único gol mexicano da partida.

Vencendo Portugal nos pênaltis por 3 a 0, onde o goleiro Bravo defendeu as três cobranças portuguesas, a seleção chilena se classificou ontem (28) para a final. México e Portugal disputarão a terceira colocação no domingo (02) na Arena Otkrytie, em Moscou.

Alemanha abre grande placar em menos de 10 minutos de jogo e 'cozinha' o restante da primeira etapa

Entrando determinada a mostrar para que veio, a Alemanha logo aos 5 minutos abriu o placar. Em toque na direita para Henrichs, Goretzka avançou na grande área e recebeu cruzamento perto da meta de Ochoa e finalizou, sem chance de defesa para o goleiro. Dois minutos depois, novamente o jogador fez o gol, dessa vez com assistência de Werner. O México buscou diminuir a diferença com Aquino pela esquerda. O jogador ganhou um escanteio após jogada na área, mas o cruzamento baixo parou na defesa da Alemanha. Somente aos 11 minutos o México teve sua primeira finalização com Jiménez, mas a bola terminou nas mãos de Ter Stegen.

A Alemanha porém não cansou de buscar ampliar o placar. Aos 18 minutos, Werner livre de marcação teve a oportunidade de finalizar somente com Ochoa a sua frente, mas o goleiro mexicano fez boa defesa. A equipe de Joaquim Low ganhou escanteio, mas a cabeçada de Kimmich foi pra fora. Um minuto depois, em chegada na grande área Chicharito tentou finalizar, mas Ginter afastou o perigo. Logo o México teve uma nova chance de ataque com Giovani dos Santos, mas Ter Stegen defendeu bem seu gol. Buscando jogo, a seleção de Osório se fez mais presente na área alemã, mas não conseguiu finalizar.

Aos 32 minutos finalmente o México chegou chegando. Após Chicharito cruzar para Giovani dos Santos, Ter Stegen espalmou. A bola sobrou para Jonathan que cabeceou e o goleiro novamente fez grande defesa. Três minutos depois, Jiménez tocou para Chicharito. O jogador tentou encobrir Stegen, mas a bola saiu por cima do gol. O México teve mais posse de bola no final da primeira etapa, mas deixou espaços táticos em campo e foi para o intervalo sem diminuir a diferença aberta pela Alemanha.

México busca reação, mas Alemanha amplia vantagem e se classifica

A segunda etapa iniciou-se equilibrado quando Werner e Chicharito atacaram. Aos 7 minutos porém Werner teve uma grande chance de ampliar o placar, mas foi empurrado por Moreno e perdeu a oportunidade. Aos 13 minutos a Alemanha voltou a balançar as redes. Com toque de Goretza, Hector tocou para Werner que levou a bola pro fundo das redes mexicanas. A seleção de Osório não desistiu e fez belo ataque com Chicharito e Jiménez. Os jogadores tabelaram em lance que acabou quando Fabián recebeu e chutou para a rede pelo lado de fora.

Com três gols negativos, o México continuou tentando diminuiu a vantagem da Alemanha em jogada bem trabalhada com Layún. O jogador finalizou bem, mas Stegen jogou a bola para escanteio. Também com posse de bola, aos 30 minutos, Jiménez cabeceou na meta. A bola bateu no travessão e sobrou para a Alemanha.

Aos 38 minutos, novamente Ter Stegen foi solicitado. Em cruzamento de escanteio, Rafael Marquez cabeceou, mas o goleiro alemão fez bela defesa. Nos últimos minutos Marco Fabián fez gol pro México. A equipe de Osório se agitou com o gol, mas Younes ampliou o placar para os alemãos nos acréscimos, classificando assim sua equipe para a final.