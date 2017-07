Jogadores alemães enaltecem vaga para final após goleada sobre o México

Divulgação: Artyom Korotayev | Getty Images

A seleção mais jovem da Copa das Confederações, goleou os mexicanos na semifinal por 4 a 1, nesta quinta-feira (29), no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi. Os tentos foram marcados por dois de Goretzka, Werner e Younes. Marco Fabián descontou para o México.

Goretzka e Timo Werner, assumem a artilharia da competição, com três gols cada. Ambos marcaram em três dos quatros jogos do torneio. O melhor jogador em campo pela Fifa, Goretzka, mencionou que a Alemanha não foi tão forte na fase de grupos: "Estou feliz por ter sido capaz de ajudar o time com meus gols. Mas o objetivo principal é fazer a final. Nas últimas partidas tivemos problemas, especialmente nos primeiros minutos, falamos sobre isso e fizemos as coisas de forma diferente hoje", disse.

O camisa oito ainda completa a mudança da equipe. "Corremos muito atrás, para fazer um bom jogo desde o início, conseguimos com êxito a tempo. Agora é hora de recompensá-lo pelo bom trabalho e para ganhar o título".

O atacante Timo Werner, destaca que a equipe começou bem a partida, mas acabou cedendo um pouco e que a vitória é merecida no final. “Temos uma equipe com fome e jovem, mas experiências vem dos muitos jogos da Bundesliga”, falou.

Mesmo sendo uma seleção jovem, Draxler, afirma que há muitos jogadores na equipe para assumir a responsabilidade na final. “No domingo, nós temos que dar tudo na final novamente. Independente se as pernas ficarem cansadas.” Conclui o capitão.

Na final, a Alemanha volta enfrentar o Chile, neste domingo (02), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Krestovsky - Zenit Arena, em São Petersburgo.