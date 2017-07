Joachim Löw exalta classificação à final: "Ninguém poderia imaginar isso e ninguém imaginou"

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Nesta quinta-feira (29), a Alemanha enfrentou o México, pela semifinal da Copa das Confederações, e venceu os mexicanos pelo placar de 4 a 1. Com a goleada dos alemães, a equipe de Joachim Löw confirmou a sua presença na final da competição e agora se prepara para enfrentar o Chile, no domingo (2). Após o duelo, o técnico concedeu entrevista e garantiu estar muito feliz com a classificação.

Löw falou sobre a partida bastante intensa contra o México e elogiou a equipe, que, segundo ele, fez tudo como o planejado e dominou a partida desde o início.

“Foi uma partida muito intensa, porque o México é tecnicamente muito forte também. Mas fizemos exatamente o que planejamos. Os mexicanos sempre tentam impor seu jogo aos adversários e era isso que queríamos evitar. Queríamos dominar desde o início e atacar”, avaliou o técnico alemão.

Após analisar o confronto, o treinador falou sobre chegar à final da competição mesmo com uma geração bastante nova e praticamente inexperiente. Para o alemão tudo aconteceu passo a passo e ninguém imaginava que poderiam chegar até a final.

“Estou muito feliz. Ninguém poderia imaginar isso e ninguém imaginou. Fomos passo a passo, jogo a jogo. Fizemos bem as coisas nessas semanas. O resultado até aqui é ótimo. O time foi pra frente, evoluiu. Queríamos estar aqui e estamos na final. Agora temos que analisar tudo o que fizemos para repensar e trabalhar o jogo”, comentou Löw.

Já pensando na partida de domingo contra o Chile, o comandante exaltou os adversários como a equipe mais forte da competição e ressaltou que seu time precisa entrar com tudo no jogo se quiser ser campeão.

“Em relação ao duelo contra o Chile, sabemos que eles são os adversários mais fortes do torneio e o mais difícil até agora. Precisamos entrar com tudo no jogo. Com certeza os jogadores vão tentar tirar tudo de si para mostrar o que podemos fazer”, encerrou o comandante alemão.

A grande final da Copa das Confederações 2017 entre Chile e Alemanha será no domingo (2), às 15h, na Arena Zenit. A atual campeã do mundo enfrentará o atual campeão da Copa América em uma partida onde as duas equipes brigam por um título inédito em sua história.