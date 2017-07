Bundesliga divulga tabela da temporada com dérbi na primeira rodada e tradicionais duelos

Foto: TF-Images/Getty Images

Pouco mais de um mês depois do encerramento da temporada no futebol alemão, os times já se preocupam com os jogos realizados na temporada que vem, a ser iniciada no mês de agosto. A DFL (Liga Alemã de Futebol, em português) realizou um breve evento virtual para divulgar a tabela da Bundesliga 2017-2018.

A 55ª edição do Campeonato Alemão terá o vencedor da edição anterior no jogo de abertura do principal torneio do país, como é tradicionalmente feito. Pentacampeão nacional inédito, o Bayern de Munique inicia a trajetória pelo sexto título de maneira consecutiva contra o Bayer Leverkusen na Allianz Arena. Destaque também para o primeiro dérbi da temporada logo na primeira rodada. Borussia Mönchengladbach e Colônia medem forças no Rhine Derby a ser disputado no Borussia-Park.

Promovidos à elite, de onde passaram uma temporada fora, Stuttgart e Hannover 96 estreiam fora de casa contra Hertha Berlin e Mainz 05, respectivamente. Vice-campeão, o RB Leipzig também inicia nova tentativa de surpreender e se consolidar na primeira prateleira do futebol germânico contra o Schalke 04, em Gelsenkirchen. O Borussia Dortmund, por sua vez, irá encarar o Wolfsburg na Wolkswagen Arena.

O duelo entre Bayern x Leverkusen irá acontecer às 15h30 do dia 18 de agosto. Os outros jogos das primeiras jornadas serão divulgados até o dia 10 de julho. O restante dos jogos, a serem disputados nos meses à frente, serão divulgados no decorrer do campeonato, com a sequência de outros torneios, como Uefa Champions League, Uefa Europa League e Copa da Alemanha.

2. Bundesliga

No mesmo evento, a tabela da segunda divisão também foi divulgada. O torneio começa mais cedo, no dia 27 de julho, com o duelo entre Bochum e Sankt Pauli. Rebaixados na Bundesliga, Ingolstadt e Darmstadt tentam o retorno à elite nacional contra Union Berlin e Greuther Fürth dentro de seus domínios, o Audi-Sportpark e o Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor.

As equipes que subiram à 2. Bundesliga encaram tradicionais adversários e que já disputam a segunda divisão por um bom tempo. O Duisburg mede forças contra o Dynamo Dresden, na antiga Alemanha Oriental. O Jahn Regensburg, que superou o 1860 Munique na Allianz Arena, encara o Arminia Bielefeld. Por sua vez, o novato Holstein Kiel recebe o Sandhausen.

Regulamento

O formato de disputa permanece o mesmo nas duas divisões. Em 34 rodadas, todos os 18 clubes de cada divisão se enfrentam em jogos de ida e volta. A Bundesliga começa em 18 de agosto e se estende até 12 de maio de 2018, enquanto a 2. Bundesliga tem início em 27 de julho e tem fim previsto para 13 de maio do próximo ano.

Na primeira divisão, o primeiro colocado conquista o título e os quatro primeiros se classificam à disputa da Uefa Champions League 2018/2019. Os quinto e sexto colocado garantem vaga automática à Uefa Europa League. Quanto ao rebaixamento, os dois últimos são rebaixados automaticamente, enquanto o 16º colocado disputa um playoff contra o terceiro colocado da 2. Bundesliga.

Na segunda divisão, os dois primeiros garantem o acesso, enquanto o terceiro colocado disputa o playoff. Na parte de baixo, os dois últimos são rebaixados, enquanto o 16º colocado tem a chance de permanecer depois de uma repescagem contra o terceiro da 3. Liga.