Alemanha passa sobre favorita Espanha e conquista bicampeonato do Europeu Sub-21

INCIDENCIAS: partida válida pela final do Europeu Sub-21, realizada no Krakow Stadium, na Polônia

Bicampeão! Nesta sexta-feira (30), Alemanha e Espanha decidiram o Europeu Sub-21, em jogo realizado em Cracóvia, na Polônia. Com um gol solitário de Mitchell Weiser, os alemães "surpreenderam" a favorita seleção espanhola e conquistaram seu segundo título do europeu da categoria.

Com a conquista, os alemães se juntam a Inglaterra, União Soviética e Holanda com duas conquistas, ainda assim ficando atrás da própria Espanha, que perdeu a chance de conquistar o pentacampeonato, e da Itália, que tem cinco conquistas. O primeiro título alemão havia sido em 2009, com uma fortíssima geração que contava com jogadores como Mesut Özil, Toni Kroos, Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, entre outros.

Alemanha domina, cria mais e sai na frente no final do primeiro tempo

Alemanha e Espanha possuem escolas diferentes, e isso foi provado no início de jogo. Enquanto os alemães eram mais incisivos e objetivos quando tinham a bola, buscando acelerar o jogo, os espanhóis trocavam passes, valorizando a posse de bola e evitando chegar de maneira "desorganizada" à frente.

E essa maior objetividade fez com que a Alemanha chegasse bem mais e melhor ao ataque, tanto que na primeira grande chance, após cruzamento de Gerhardt, Meyer cabeceou no canto e a bola foi no pé da trave de Kepa. Minutos depois foi a vez de Gnabry assustar, quando o camisa 11 recebeu na área, finalizou cruzado, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Mas depois de tanto pressionar e jogar melhor, a Alemanha conseguiu marcar, quando Toljan fez boa jogada individual pela direita, cruzou, Weiser desviou até de forma "sem querer" na primeira trave e a bola encobriu Kepa, que apenas observou a bola entrando no gol: 1 a 0 Alemanha. Resultado mais que merecido aos alemães após 45 minutos.

Weiser fez um bonito gol de cabeça que colocou alemães na frente | Foto: Cody Glenn/Uefa

Alemães aguentam pressão espanhola e garantem bicampeonato

A Espanha voltou um pouco melhor para a segunda etapa, conseguindo chegar mais perto da meta defendida por Pollersbeck, que teve de trabalhar logo cedo, quando Saúl dominou na entrada da área e finalizou colocado, mas o jovem arqueiro fez ótima intervenção, se jogando para salvar.

Mesmo na frente, a Alemanha ainda conseguia chegar com perigo e velocidade por trás da defesa espanhola, tanto que quase ampliou aos 15', quando Gnabry recebeu ótimo passe nas costas de Meré, saiu cara a cara com Kepa, mas o goleiro espanhol fechou muito bem o ângulo e fez a defesa no estilo futsal.

Sem ter o que perder com a partida se encaminhando para sua parte derradeira, a Espanha largou a posse de bola e começou a apostar no talento individual dos seus atletas, tanto que quase conseguiu empatar aos 27', quando Ceballos fez grande jogada na intermediária, levou até a entrada da área, finalizou bonito e a bola passou tirando tinta da trave de Pollersbeck. Mesmo lutando até o final, a Espanha não conseguiu o empate e os alemães puderam comemorar seu segundo título do Europeu Sub-21.