Comissão técnica e jogadores da Alemanha celebram conquista da Eurocopa sub-21

Foto: Divulgação/DFB

Em um jogo extremamente disputado com uma das maiores, senão a maior, potência da categoria, a Alemanha conquistou a Eurocopa sub-21 diante da Espanha, por 1 a 0, tento de Weiser, que defende as cores do Hertha Berlin.

“Foi uma partida inacreditável. Eu nunca vivenciei e joguei com um time que lutasse da forma que nosso time atuou”, disse o herói da conquista da Die Mannschaft, Mitchell Weiser, logo após o apito final, ainda incrédulo com a intensidade da partida.

Comandada por Stefan Kuntz, a seleção chegou a segunda conquista – a anterior havia ocorrido em 2009. Diante disso, presidente e CEO falaram cobre a relevância dos resultados dessa geração: “Parabéns para nossa equipe sub-21 por essa vitória fantástica, além do técnico Stefan Kuntz e toda sua comissão técnica. Não poderíamos de forma alguma ter sonhado com algo do tipo antes da competição. Os jogadores devem ficar muito orgulhosos em relação a performance deles e também pela conquista de uma competição desse porte. É meu desejo que esses jogadores tenham muitos minutos na próxima temporada”, salientou o presidente da DFL, Dr. Reinhard Rauball.

O CEO Christian Seifert endossou as palavras do presidente: “Parabéns para Stefan Kuntz e seu time por essa conquista extraordinária. Foi muito interessante assistir essa equipe nas fases de mata-mata. Ainda mais que a grande maioria desses jogadores saíram da Bundesliga e 2.Bundesliga e das categorias de base dos clubes. O desempenho na final certamente dará um grande impulso na carreira desses jogadores e também servirá de inspiração para outros talentos”, disse o dirigente.

Outras figuras importantes também destacaram a conquista dessa jovem geração alemã, dentre eles, Leroy Sané: “Magnífico. Que grande performance de toda equipe”, disse o meia-atacante que atualmente defende o Manchester City. A torcida agora irá para a seleção principal, que disputa a final da Copa das Confederações contra o Chile.