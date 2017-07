Diretoria do Werder Bremen anuncia saída de Claudio Pizarro, maior goleador do clube

Foto: TF-Images/Getty Images

A terceira passagem do atacante Claudio Pizarro pelo Werder Bremen chegou ao fim neste domingo (2). A diretoria dos Papagaios comunicou, por meio de seu site oficial, que o veterano atacante não faz mais parte dos planos da equipe para a próxima temporada, iniciada no próximo mês de agosto.

O jogador peruano, de 38 anos de idade, foi avisado na reta final da temporada que dificilmente o contrato seria estendido. Por causa da intensa disputa no último mês de maio, os gestores decidiram postergar as conversas, que foram finalizadas neste domingo. De acordo com o diretor-esportivo do Werder Bremen, Frank Baumann, todas as honras serão dadas ao atleta, que deixa a equipe para dar espaços a jogadores mais jovens que buscam ou conquistaram seu espaço entre os alviverdes.

"Nós já sinalizamos com Claudio Pizarro em meados de maio que seria muito provável que não estenderíamos seu contrato. Em conversações com Claudio, decidimos juntos aguardar o início da pré-temporada para anunciar as novidades. Devido à grande concorrência no ataque e aos jovens talentos que temos, cujo desenvolvimento não queremos prejudicar, decidimos não estender o seu contrato. Claudio é uma lenda e merece toda a melhor despedida que um jogador do Werder Bremen pode obter - seu próprio jogo de despedida. Apenas alguns jogadores do Werder Bremen tiveram essa honra. Após o final de sua carreira, vamos discutir todos os detalhes com ele. Claudio tem uma carreira inacreditável, sendo Bremen seu principal destino na Europa e onde retornou duas vezes. Em todos os seus três períodos aqui, ele era um favorito absoluto dos torcedores. Suas metas e suas atitudes contribuíram para tornar o Werder bem-sucedido nos últimos 17, 18 anos e contribuíram para aumentar a percepção do público sobre o clube", explicou detalhadamente o gestor.

Os números de Pizarro são históricos e espetaculares com a camisa do Werder Bremen. O jogador atuou entre os anos de 1999-2001, 2008-2012 e 2015-2017, conquistou a Copa da Alemanha em 2009, disputou mais de 200 partidas pela Bundesliga apenas pelos alviverdes e marcou 104 gols. Com isso, Pizarro é o artilheiro internacional de todos os tempos da equipe germânica, bem como maior goleador estrangeiro tanto no Campeonato Alemão como na Copa da Alemanha. Na Bundesliga, teve uma passagem no Bayern de Munique. No futebol alemão, teve 598 partidas até o momento, com 269 gols marcados e 104 assistências.

Apesar dos 38 anos, o peruano deixou claro que pretende atuar por, no mínimo, mais uma temporada. Ao comentar a saída após fazer sua história e elevar o patamar do clube em alguns lugares longe da Europa, o centroavante lamenta a saída, mas agradeceu a oportunidade de atuar nos Papagaios. "Foi sempre uma grande honra para mim usar a camisa do Werder Bremen. O clube, a cidade e os torcedores terão sempre um lugar especial no meu coração. Eu gostaria de continuar jogando para o Werder Bremen, mas aceito a decisão do clube", declarou.

Além de Pizarro, outros cinco jogadores que faziam parte do elenco principal do Werder Bremen não permanecem na equipe alemã: Thanos Petsos, Levent Aycicek, Lennart Thy e Sambou Yatabaré. Além destes, o goleiro Felix Wiedwald acertou sua transferência ao Leeds United, clube da segunda divisão inglesa. O Werder Bremen pretende manter na atual temporada a arrancada que quase colocou o time em competições europeias. O time tem a disputar na temporada 2017-2018 a Bundesliga e a Copa da Alemanha.