Bayern de Munique faz jogo duro e estipula preço para transferência de Douglas Costa

Douglas Costa é um dos alvos da Juventus (Foto: VI Images via Getty Images)

Nessa segunda-feira (3), o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, confirmou o valor base para qualquer negociação envolvendo o meia-atacante Douglas Costa. De acordo com os gestores do clube bávaro, incluindo o diretor executivo Karl-Heinz Rummenigge, o brasileiro não sai da Alemanha por menos de € 50 milhões (R$ 187,7 milhões).

"Se algum clube pagar o montante que Rummenigge está pedindo, então Douglas Costa mudará de clube", afirmou Uli Hoeneß, taxativo, ao jornal Bild.

A Juventus, principal interessada a contar com o futebol de Douglas Costa, considera o preço alto e não deu indícios de que fará novas investidas próximas ao valor estipulado. Notícias dão conta que o clube italiano chegou a oferecer € 40 milhões (R$ 150,1 milhões), oferta considerada insuficiente pelos alemães.

Tendo custado € 30 milhões aos cofres bávaros em 2015, os alemães almejam obter lucro significativo em uma possível negociação pelo atleta nesta janela. Entretanto, na perspectiva do clube de Turim, o valor exigido pelo Bayern de Munique não condiz com o próprio desempenho do atleta em 2016/17. Reserva durante boa parte da temporada, o brasileiro contribuiu com apenas sete gols e seis assistências, somando todas as competições oficiais.

A Juventus deve voltar suas atenções para o meia-atacante Federico Bernardeschi, da Fiorentina. O italiano, mais jovem que Douglas Costa, é considerado mais versátil e custaria valor semelhante aos cofres bianconeros.