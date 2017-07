Borussia Mönchengladbach anuncia contratação do zagueiro Matthias Ginter, ex-Dortmund

Divulgação/Borussia Mönchengladbach

O Borussia Mönchengladbach mostra estar ativo no mercado. Depois de anunciar as contratações de Denis Zakaria, Reece Oxford, Vincenzo Grifo, Mikaël Cuisance e Florian Neuhaus – emprestado ao Fortuna Düsseldorf – a bola da vez da equipe é o zagueiro Matthias Ginter, defensor que jogou as últimas três temporadas com a camisa do Borussia Dortmund.

O jogador de 23 anos foi o grande destaque da campanha do Freiburg, e um dos melhores jogadores da Bundesliga, na temporada 2013-14, o que lhe rendeu a transferência para a equipe auri-negra e uma vaga na convocação para a seleção alemã na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Jogando em Dortmund, porém, não conseguiu suprir todas as expectativas e se tornou mais um “coringa” do que realmente um jogador essencial no elenco. Nessas três temporadas pela equipe auri-negra, atuou muitas vezes como lateral-direito e até em algumas ocasiões como um meia pelo mesmo lado. A grande vantagem disso foi um aumento na versatilidade do jogador, que, em sua nova equipe, pode assumir o lugar no lado direito da defesa, substituindo Julian Korb, anunciado pelo Hannover 96 há alguns dias.

Apesar de jovem, Ginter tem um currículo invejável: além do título mundial em 2014 pela seleção, ele esteve presente nas Olímpiadas do Rio de Janeiro, conquistado a medalha de prata, em 2016, e na última Copa das Confederações, na Rússia. Pelo Borussia Dortmund, ele conquistou uma Supercopa Alemã e uma DFB Pokal, a Copa da Alemanha.

“Eu falei com alguns jogadores na seleção, como Lars Stindl, Marc-Andre ter Stegen e Amin Younes sobre o Borussia. A equipe tem um grande potencial e a atmosfera no Borussia-Park sempre foi brilhante. Eu estou bem feliz de estar aqui. Não deve ser um problema para mim se juntar aos treinamentos um pouco mais tarde que todo mundo [por conta de sua participação na Copa das Confederações]. A confiança e ajuda de todo mundo do Borussia foi decisiva para a minha decisão”, afirmou o jogador em sua apresentação.