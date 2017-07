Ex-Real Madrid, Freiburg anuncia contratação do jovem zagueiro Philipp Lienhart

Divulgação: SC Freiburg

O Freiburg anunciou, nesta quarta-feira (05), ter chegado a um acordo com o Real Madrid para receber por empréstimo o jogador Philipp Lienhart, até o final da temporada 2017/2018.

O zagueiro de 20 anos estreou nos gramados no juvenil do Rapid Vienna, em 2008 atuando 28 vezes. Logo foi emprestado para o Real Madrid C, em 2014. No ano de seguinte, foi promovido para o time B de Madrid, tendo a sua estreia no dia 30 de agosto. Após o final de sua primeira temporada, Lienhart assinou permanentemente com os Galáticos por 800 mil euros, equivalente a 29.920 reais. Posteriormente foi promovido para as reservas por Zinedine Zidane .

Agora com o time da floresta negra, Lienhart ficou encantado de poder trabalhar ao lado de Christian Streich. “Eu rapidamente percebi que Freiburg é o lugar certo para dar o próximo passo na minha carreira. Estou ansioso para os desafios desta temporada”, disse ele.

O diretor esportivo do clube, Klemens Hartenbach ressaltou o potencial de desenvolvimento do atleta.“Seu estilo de jogo concentrado já era óbvio na organização juvenil austríaca. Também era importante para nós ter a opção de trabalhar com ele além deste ano”, acrescentou.