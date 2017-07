Alemanha retoma liderança do ranking da Fifa após conquista da Copa das Confederações

Google Plus

Foto: Divulgação/Bundesliga

Vivendo um grande momento nos últimos anos, a Die Mannschaft retomou a liderança do ranking da Fifa após mais uma conquista, dessa vez da Copa das Confederações, coroando um projeto extremamente planejado pela federação ao longo da última década, incluindo o titulo mundial de 2014, no Brasil.

Mesmo poupando suas principais estrelas, responsáveis diretos pela conquista da Copa do Mundo, a Alemanha conseguiu conquistar a Copa das Confederações utilizando o “Perspective Team” – um grupo formado em sua maioria por jovens jogadores de extremo potencial, com Leon Goretzka, um dos destaques da competição.

A conquista proporcionou o retorno da Alemanha ao topo do ranking da Fifa, ultrapassando o Brasil, com 1.609 pontos, contra 1.603 da seleção canarinho. Joachim Löw terá um período considerável para avaliar quais jogadores poderão ingressar na equipe principal da Alemanha para os próximos compromissos

Sob comando de Jorge Sampaoli – ainda que recente – a Argentina alcançou a 3ª colocação no ranking, depois de superar a seleção brasileira em amistoso, enquanto Portugual, atual campeão da Eurocopa e 3º lugar na Copa das Confederações, aparece na 4ª colocação com 1.332 pontos. Já o Chile, equipe vice-campeã na Copa das Confederações, acabou perdendo três posições no ranking, mesmo após um bom desempenho na competição, ocupando agora a 7ª posição.

De volta ao topo, a Alemanha agora retornará seu foco nas eliminatórias para a Copa do Mundo e na preparação do elenco – que agora dispõe de peças interessantes que se destacaram no “Perspective Team”, como o já citado Goretzka, Timo Werner e Lars Stindl.

A liderança no ranking é de suma importância tendo em vista o objetivo Copa do Mundo, uma vez que a Fifa avalia resultados dos últimos anos, de influência direta na definição das seleções que serão cabeças de chave na Copa do Mundo de 2018. O sorteio será realizado em 1º de Dezembro, em Moscou.