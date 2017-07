Mario Götze retorna aos treinos após longo período inativo

Foto: Divulgação/Bundesliga

Após um longo período fora dos gramado e grande incerteza em relação ao futuro futebolístico de Mario Götze, o Borussia Dortmund noticiou nesta sexta-feira (7) que o meia-atacante, autor do tento do título da Die Mannschaft, retornou aos treinos em sua integralidade total, como parte de sua recuperação.

Vale-se ressaltar que em Março deste ano Götze foi afastado dos gramados por tempo indeterminado após ter sido detectado com um distúrbio metabólico, fator até então desconhecido para a imensa quantidade de lesões as quais o jogador vinha sofrendo ao longo dos anos, tal como afetando seu futebol. Mario, inclusive, teve pouco sucesso quando resolveu se transferir para o Bayern de Munique, transferência que gerou ira da torcida aurinegra, que acabou recebendo o jogador novamente algumas temporadas depois.

Ainda longe de apresentar o mesmo futebol que outrora, Götze chegou como peça principal da equipe e a principio para dividir a responsabilidade com Reus e Aubameyang, no entanto o meia-atacante não recompensou a aposta feita. Posteriormente, o problema de saúde foi detectado – justificando o longo período em que Götze esteve bem aquém de seu potencial.

Nessas semana, o jogador publicou uma mensagem emocionante em sua página no Instagram: “Olá a todos, devido ao meu problema metabólico, estive sem condições para praticar futebol ultimamente e duramente os últimos meses passei por um procedimento de sucesso e estou de volta. Obrigado ao time, aos médicos, fisioterapeutas e as demais pessoas que me apoiaram durante esse período. Por toda paciência, apoio e energia positiva, agradeço a minha família e minha esposa”, afirmou Götze, celebrando a possibilidade de voltar a praticar futebol no mais alto nível novamente.

Como foi dito pelo próprio jogador, ele passou um tempo nos Estados Unidos realizando tratamentos e aproveitando as férias, mas agora está de volta a ação. No retorno a pré-temporada, Götze se juntou a peças novas da equipe, como Toprak e Zagadou. Max Philllip e Mahmoud Dahoud, outras novidades dos aurinegros, retornarão em uma data futura devido a participação de ambos na Eurocopa sub-21.