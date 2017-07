Wolfsburg fecha com espanhol Camacho; Hoffenheim contrata lateral-esquerdo Schulz

Wolfsburg fecha com espanhol Camacho; Schulz chega ao Gladbach/ Foto: Wolfsburg/ Divulgação

Na manhã deste domingo (9), dois clubes da Bundesliga movimentaram a janela de transferências desse meio do ano: o Wolfsburg e o Hoffenheim. Enquanto a equipe do Norte foi à Espanha trazer o meia defensivo Ignacio Camanho, os "Alces" anunciaram o lateral-esquerdo Nico Schulz como reforço para a próxima temporada.

Cria das categorias de base do Atlético de Madrid, Camacho estava no Málaga desde 2011. Pelo clube do litoral espanhol, o atleta de 27 anos fez 175 aparições, com 16 gols marcados, durante os seis anos em que defendeu as cores azul e branca. Na última temporada, participou de 35 jogos de La Liga, balançando as redes em quatro oportunidades.

"Com suas habilidades, o Ignacio vai fortalecer ainda mais a porção central de nosso meio campo. Ele possuí uma vasta experiência jogando em alto nível, por isso estou ansioso para trabalhar com ele" afirmou o treinador dos "Lobos", Andries Jonker.

Esta foi a sétima contratação do time da Volkswagen somente nesta janela. Para o setor defensivo, além de Camacho, a equipe também trouxe o lateral brasileiro William, que estava no Internacional, e o zagueiro norte-americano John Brooks, ex-Hertha Berlin.

Mais tarde, foi a vez do Hoffenheim anunciar o lateral-esquerdo Nico Schulz. Aos 24 anos, o jovem alemão pertencia ao Borussia Mönchengladbach, onde estava desde 2015. Em dois anos no Oeste do país, Nico foi pouco utilizado, com apenas 22 aparições e um gol marcado.

Schulz com a camisa de seu novo clube/ Foto: Hoffenheim/ Divulgação

"Não foi um período tão bom para mim, então estou contente com esta nova chance. Estou me esforçando para chegar à melhor forma e me desenvolver neste ambiente maravilhoso do Hoffenheim" relatou o defensor. "Ele é exatamente o que precisávamos para tornar o elenco ainda mais versátil" disse o diretor de futebol do clube, Alexander Rosen.

Em seu novo time, Schulz se junta a outros quatro atletas que foram contratados para a próxima temporada: o meia norueguês Havard Nordtveit, que veio do West Ham, além dos austríacos Florian Grillitisch e Robert Zulj e do zagueiro holandês Justin Hoogma.