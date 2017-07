Ribéry completa uma década de Bayern de Munique

Google Plus

Ribéry tem 346 jogos pelo Bayern (Foto: TF-Images/Getty Images)

Há dez anos, o Bayern de Munique anunciava a contratação de Franck Ribéry, transferência realizada entre o Olympique de Marseille e o clube bávaro, no dia 7 de julho de 2007. Desde então, o francês se tornou peça fundamental do time alemão e um dos jogadores mais queridos pelos torcedores.

Nos primeiros dias de Bayern, Ribéry contou que já havia ganhado um presente do clube: um dicionário de alemão-francês, para facilitar no cotidiano de sua vida futebolística, e falou também que estava se sentindo totalmente acolhido pelo clube. Logo no primeiro jogo pelo time bávaro, ele marcou um gol de pênalti contra o Werder Bremen – o Bayern goleou por 4 a 0.

Na temporada em que Franck chegou ao Bayern, o clube alemão não estava com vaga direta para Uefa Champions League, e acabou jogando a Copa da Uefa, onde o Bayern chegou até a semifinal, perdendo para o Zenit. Naquela mesma temporada, o clube acabou conquistando a Bundesliga e a Copa da Alemanha.

Em dez anos, Franck participou de 346 jogos e marcou 110 gols pelo time bávaro. Quando o francês foi anunciando, Franz Beckenbauer disse a respeito de Ribéry que era como se o Bayern tivesse ganhado na loteria, em alusão à contratação do meia-atacante.

Em 2008, Ribéry foi eleito o melhor jogador da Bundesliga, e no mesmo ano, foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador francês do ano.

O jogador francês já disse em entrevista que deseja se aposentar no Bayern. "Este grande clube e a cidade se tornaram minha casa, tanto em termos esportivos como em minha vida privada", afirmou Ribéry, quando seu novo contrato foi anunciado. "Estou ansioso para momentos muito mais bonitos junto com o Bayern e os torcedores”.

Bolo que Ribéry ganhou de presente de sua família pelo seus dez anos de Bayern (Foto: Reprodução/Instagram Ribéry)

A família de Ribéry fez até um bolo de fotos especial para marcar seu décimo ano no Bayern de Munique.

Pelo time alemão, Ribéry conquistou sete Bundesligas, cinco Copas da Alemanha, três Supercopas da Alemanha, e uma Copa da Liga Alemã, uma Supercopa Europeia, uma Uefa Champions League e um Mundial de Clubes da Fifa.

Em entrevista exclusiva para o FCB.TV, canal de TV do Bayern, Ribéry disse que ainda quer fazer muito mais pelo clube e que visa essa próxima temporada como sua última pelo Bayern de Munique (seu contrato encerra no verão de 2018).

Nos últimos anos, Ribéry ameaçou terminar sua carreira por conta de lesões. O camisa 7 já não joga mais todos os jogos. Em 2015, o jogador sofreu uma lesão séria e quase teve que encerrar a sua carreira.

Agora, resta saber se o Bayern renovará o contrato do francês ou sua passagem pela Baviera encerrará de vez em junho de 2018.