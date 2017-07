Prestigiado por Ancelotti, James Rodríguez é contratado pelo Bayern de Munique

James Rodríguez deixa o Real Madrid após 111 partidas, 36 gols e 41 assistências

Com Douglas Costas bem próximo de fechar com a Juventus, o Bayern de Munique não perdeu tempo e tratou de contratar um substituto para o brasileiro. Encostado no Real Madrid, o meia James Rodríguez foi anunciado na manhã desta terça-feira (11) pelo clube bávaro por empréstimo até 30 de junho de 2019. A agremiação alemã detém opção de compra ao fim do vínculo.

Em entrevista ao site do Bayern, o presidente do clube, Karl-Heinz Rummeigge, comemorou o reforço e revelou que a chegada do jogador colombiano, de 25 anos, foi um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que dirigiu o atleta durante sua passagem pelo Real Madrid.

“Estamos muito satisfeitos por termos conseguido completar esta transferência. A contratação de James Rodríguez foi o maior desejo do nosso treinador Carlo Ancelotti, seguindo seu sucesso no trabalho em Madri”, afirmou o mandatário.

“James é um jogador muito versátil. Ele é um goleador mesmo, estabeleceu muitos objetivos e, acima disso, é um ótimo set-pieces. Não há dúvida de que esta transferência aumenta ainda mais a qualidade em nossa equipe”, enalteceu Rummeigge.

Segundo o comunicado emitido pelo Bayern, James Rodríguez vai assinar contrato quando chegar em Munique, depois de ser aprovado nos exames médicos. Posteriormente, James Rodríguez viajará para a Ásia, onde o Bayern se prepara para disputar o torneio Audi Summer Tour, na China e em Cingapura, que começa nesta quarta-feira (12).

James Rodríguez ganhou notoriedade no mundo do futebol ao ser um dos protagonistas do Monaco. Em 2014, foi o artilheiro da Copa do Mundo no Brasil, com seis gols, e chamou a atenção de vários grandes clubes do Velho Continente. Foi contratado pelo Real Madrid após o Mundial. Em três anos defendendo os merengues, o meia conquistou duas Uefa Champions League, dois Mundial de Clubes da Fifa e uma La Liga. Ele deixa o clube com 111 jogos, 36 gols e 41 assistências.