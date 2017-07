Hertha Berlin acerta com filho de Klinsmann (Foto: Divulgação/Hertha BSC)

Nesta terça-feira (11), o Hertha Berlin anunciou mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do jovem goleiro norte-americano Jonathan Klinsmann, filho do ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann.

Aos 20 anos, o atleta que também possui cidadania alemã atuava pelo California Golden Bears, time da universidade UC Berkeley. O jogador treinava com a equipe da capital alemã desde o início da pré-temporada, que começou na semana passada e, após boas performances, impressionou a comissão técnica da "Velha Senhora" que decidiu oferecer um contrato.

"Michael Preetz, o diretor de futebol, me chamou para conversar sobre meu contrato. Foi um momento inesquecível para mim, porque o clube tem história na minha família. Estou muito ansioso tanto para a cidade de Berlim, quanto para o clube e para o desafio" afirmou o natural da Califórnia.

Klinsmann chega para ser terceiro goleiro no elenco do time da capital que, atualmente, conta com o alemão Thomas Kraft - formado pelo Bayern de Munique - e com o veterano norueguês Rune Jarstein.

"O Jonathan nos convenceu com suas habilidades, seu carisma e sua ambição. Agora ele deve se acostumar com o ambiente e progredir pouco a pouco" analisou o diretor do clube, Preetz.

O arqueiro já havia passado por períodos de teste em outros clubes, como o Everton, o West Ham e o Stuttgart. Porém, não foi selecionado por nenhum desses. O norte-americano se destacou como titular da seleção nacional na Copa do Mundo Sub-20 deste ano.

"Ele passa calma e segurança para a equipe. Ele tem um ótimo pé direito e joga tanto técnica, quanto atleticamente, em um alto nível" disse o preparador de goleiros, Zsolt Petry.

Esta já é a quarta contratação do time de Berlim nesta janela de verão. Anteriormente, a equipe havia fechado com outro jovem, o atacante alemão Davie Selke, que atuava pelo Red Bull Leipzig. Além disso, também assinou com o australiano de 26 anos, Mathew Leckie, que estava no Ingolstadt, e com o zagueiro holandês Karim Rekik, ex-Olympique de Marselha.