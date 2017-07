Artilheira da Bundesliga, Mandy Islacker é o novo reforço do Bayern de Munique

Foto: Divulgação/F. C. Bayern München

Na manhã desta terça-feira (11), a equipe feminina do Bayern de Munique anunciou o seu sétimo reforço para a temporada 2017/2018: Mandy Islacker. A atacante, que foi duas vezes artilheira da Bundesliga (edições 2015/16 e 2016/17), chega ao clube bávaro após defender a camisa do 1. FFC Frankfurt por dois anos.

"Estamos muito satisfeitos com o retorno de Mandy ao Bayern de Munique. Ela é uma jogadora com muita qualidade e experiência internacional. É a peça que faltava no nosso setor ofensivo”, afirmou Karin Danner, gerente de futebol do clube. Em nota oficial divulgada pelo Bayern de Munique, Danner ainda agradeceu o profissionalismo do 1. FFC Frankfurt no decorrer das negociações pela atleta.



Contrato entre Mandy Islacker e Bayern de Munique se estende até junho de 2020 (Foto: Divulgação/F.C. Bayern München)

Em nota, Mandy declarou ser grata por sua experiência no 1. FFC Frankfurt e se mostrou entusiasmada para seu futuro no Bayern de Munique. “Sou muito grata pelo tempo que passei no 1. FFC Frankfurt. Lá, alcancei o ponto mais alto de minha carreira até agora, quando fui convocada para a seleção alemã. (...) Aqui, no Bayern de Munique, poderei jogar a UEFA Women's Champions League e também poderei disputar diversos títulos. Vou dar o meu máximo”, declarou.



Mandy já havia defendido a camisa do Bayern de Munique em outra ocasião. A primeira passagem da atleta pelo clube foi de 2007 a 2010. A nova camisa 23 do clube bávaro ganhou destaque internacional ao sagrar-se campeã da Olimpíada Rio 2016 com a seleção da Alemanha. Pelo 1. FFC Frankfurt, Mandy foi campeã da UEFA Women's Champions League na temporada 2014/2015 e duas vezes artilheira da Bundesliga.