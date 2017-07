Querendo novos desafios, Sven Bender deixa o Borussia Dortmund

(Foto: Getty Images)

Nessa quinta (13), foi anunciada a venda do jogador Sven Bender, que vestiu a camisa do Borussia Dortmund durante oito anos, para o concorrente Bayer Leverkusen, que anunciou que o mesmo assinou por 4 anos até 2021. Valores não foram divulgados, porém a imprensa alemã especula que o valor da transferência tenha sido de 15 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais.

''Há alguns dias, disse a Michael Zorc e Watzke que o meu desejo era deixar o clube para buscar novos desafios'', afirmou Bender. O jogador também lamentou as suas lesões que, segundo ele, o atrapalharam em ajudar o Dortmund. ''Estou muito grato pelo Borussia Dortmund ter respeitado a minha vontade, apesar do desejo incondicional de me manter. Penso que é um gesto de grande classe'', continuou.

Sven também agradeceu aos torcedores, dizendo que, ao passarem muitas ''tempestades'' juntos, isso será difícil de esquecer. Já o dirigente Michael Zorc reafirmou o que o jogador havia falado, dizendo que, sim, tentaram manter Sven - mas acabou sendo infrutífero: ''Teríamos preferido continuar a trabalhar com ele, ele é um dos que faziam a alma do BVB'', afirmou, lembrando que a saída de Bender foi uma escolha do mesmo, não do clube.

Durante seus oito anos no Borussia Dortmund, Sven Bender participou de 193 jogos, marcou 4 gols, deu 7 assistências e contribuiu nas campanhas da equipe para os dois últimos títulos na Bundesliga, em 2010/11 e 2011/12, duas Supercopas da Alemanha, em 2013 e 2014 e as duas Copas da Alemanha, sendo elas a de 2011/12 e 2016/17. O destino de Sven é o Bayer Leverkusen, clube cujo seu irmão gêmeo, Lars, é capitão, e terminou no décimo segundo lugar da Bundesliga na última temporada.