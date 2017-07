Sanches, do Bayern, e Sokratis, do Borussia Dortmund, entram na mira de clubes italianos

Foto: TF-Images / Getty Images

Segundo o jornal português ''Record'', o Milan segue buscando reforços na Bundesliga - após retirar Hakan Çalhanoglu do Bayer Leverkusen, o próximo alvo é Renato Sanches, do Bayern de Munique, que foi destaque da seleção portuguesa na surpreendente conquista da Euro 2016.

A equipe tem interesse no meio-campista desde que o mesmo jogava no Benfica, esse datando há dois anos atrás, antes dos bávaros investirem uma grande quantia no prospecto. O clube da Serie A quer Sanches em um empréstimo de dois anos e também se mostrou disposto a firmar um acordo de pagar 47 milhões de euros no caso de quererem o jogador permanentemente, doze milhões a mais do que o Bayern pagou ao Benfica.

Renato Sanches foi revelado pelo clube português há duas temporadas, quando conseguiu levar o título nacional e fazer boa campanha na Uefa Champions League. Isso lhe rendeu uma precoce convocação para a Eurocopa de 2016, quando Portugal foi campeã. Contudo, o atleta do Bayern foi fundamental para uma melhora de postura dos Lusos, quando ganhou a titularidade no meio do certame.

Outro clube italiano também mostra bastante interesse em um jogador da liga alemã, mas esse é ainda mais ao norte do que Milão. A Juventus de Turim quer o defensor grego Sokratis Papastathopoulos, do Borussia Dortmund, para substituir Leonardo Bonucci, que vestirá as cores do Milan na próxima temporada. Um empecilho para o negócio é que o time já vendeu dois defensores - Matthias Ginter (para o Mönchengladbach) e Sven Bender (para o Bayer Leverkusen), deixando-os um pouco desfalcados nesse setor.