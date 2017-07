Sven Bender fala sobre saída do Dortmund: "Perspectiva em Leverkusen é muito melhor"

Foto: Divulgação/Bundesliga

Nessa segunda-feira (17), foi divulgada uma entrevista de Sven Bender, nova contratação da equipe alemã Bayer Leverkusen, com o site Kicker. Bender foi contratado por 12,5 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund, tendo sido a sua escolha vital nesse processo - o próprio perdiu para ser negociado e acabou no time do irmão gêmeo, Lars. Aderessando os motivos de sua saída, o defensor falou: ''Depois de oito anos, eu não posso falar que, em Dortmund, eu estava insatisfeito. Eu sei que eu estava na equipe, mas tinha uma coisa que eu não tinha mais - não entrava em campo. Portanto, foi uma pura decisão esportiva. A perspectiva em Leverkusen é muito melhor.''

''Em seguida, eu perguntei às pessoas. O lema era: novo treinador, nova chance. Porém, eu já me sentia agradado por essa decisão. Eu queria mesmo procurar novidades, logo, encontrei algo encantador.'', falou, sobre o novo técnico Peter Bosz. ''Pensei o tempo todo na oferta do Leverkusen. Era a única opção, eu a considerei desenhada, mas eu estive, absolutamente, sem meu irmão na cabeça. Mas o que me deu interesse foi que o Bayer era um time que eu procurava, onde eu sou necessário, onde eu serei avaliado. O Bayer é uma equipe que quer começar de novo depois de uma temporada ruim. Eu pensei: Isso pode me atender bem. Eu também quero começar de novo, procurar algo novo. Lars não teve, logo, influência alguma. Porém, voltar a jogar bem com ele é um efeito colateral.''

''Então é isso que eu queria e ainda quero. Eu acho que, com a minha experiência e conhecimento no jogo, poderei fazer uma boa associação com a equipe.'', continuou. ''O objetivo é ficar no campo. O passado é o passado, onde eu não estava lá. As pessoas pensam que eu tenho algo. Eu posso, mais frequentemente, não ir tanto ao trem. Infelizmente, isso é, portanto, mais uma vez, um bom motivo para o Leverkusen colocar o selo de suceptibilidade à lesão.''

''Foi isso que eu não pensei nas minhas férias... Quero voltar a ter uma chance em Leverkusen, mas, em seguida, tudo pode acontecer ou não. Não quero ficar louco.'', falou, sobre ter mais chances ou não na equipe nacional da Alemanha. ''Minha primeira impressão é absolutamente positiva. Eu acho que o Bayer Leverkusen conseguiu encontrar um ótimo técnico.'', afirmou, quando perguntado sobre o comandante da equipe, Heiko Herrlich. Sobre seu contrato, o defensor disse: ''Isso foi muito importante. Eu queria ter uma equipe, é completamente diferente. Mesmo tendo sido importante, isso não começou em um dia. E o Bayer 04 não é um time pequeno. Nos últimos anos, sempre fizeram um bom trabalho internacionalmente, algo que nenhuma equipe menor consegue fazer.''

Na última temporada, nas quartas de final contra o AS Monaco, o ônibus do Borussia Dortmund sofreu um atentado motivado por questões financeiras - Marc Bartra saiu ferido, e Sven estava presente: ''Eu não posso me esquecer. Eu aprendi. Comigo é assim, isso não é diretamente a esses dias, pelos quais tive uma gratidão imensa, mas na vida nem tudo é sempre tão claro. Eu sempre estive muito grato por tudo nela, mas, depois daquele momento, fiquei consciente novamente. E eu espero que isso dure muito tempo. Eu relembrei do quão importante é viver, do valor que temos, no final, foi algo bom.''

Sobre as perspectivas para a nova temporada, Sven falou: ''Para o Leverkusen é importante ter uma posição melhor na Liga. Agora entendo porque, mais constância, a formação do time, estabilidade e sucesso nos jogos. Eu entendo que, para mim, eu devo jogar mais, levar meu desempenho para frente.'' Já foi anunciado que Bender vestirá a camisa 5 na Werkself, sendo a principal alternativa para o lugar de Ömer Toprak, que se transferiu para o Borussia.