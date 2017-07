Aubameyang marca duas vezes e Borussia Dortmund bate Milan em amistoso

Show de Pierre-Emerick Aubameyang, o Borussia Dortmund derrotou o Milan, por 3 a 1, nesta sexta-feira (18), em amistoso realizado em Guangzhou, na China. O atacante gabonês marcou duas vezes, e Nuri Sarin completou o placar. Carlos Bacca fez o gol de honra do time italiano.

Agora, o Borussia Dortmund vai entrar em campo novamente no sábado (22), para encarar o Bochum, que disputa a segunda divisão alemã, em amistoso a ser realizado em Bochum, na Alemanha. O Milan vai jogar no mesmo dia, mas contra o Bayern de Munique, em Shenzhen, na China.

Pressão alemã no primeiro tempo

O jogo já começou com Borussia Dortmund marcando em cima, com sua linha de atacantes avançada e pressionando a saída de bola do Milan, obrigando o goleiro rossonero a rifar a bola para o meio campo. Fato que surtia em sobra dos alemães, principalmente com Dembelé, atacante bastante acionado enquanto participou do jogo.

O gol não demorou a sair. Em uma troca de passes rápida pela esquerda, Sahin chutou colocado de fora da área para balançar as redes de Storari, que caiu atrasado e espalmou a bola para dentro da meta. A pressão seguiu e o Milan praticamente assistia ao Borussia Dortmund jogar, quando Paletta faz pênalti e abre mais ainda a distância no placar, 2 a 0 com 20 minutos de jogo.

A partir dos dois gols, os alemães diminuíram o ritmo e viram Carlos Bacca, em jogada individual e contando com uma falha de Weidenfeller, abrir o placar para os italianos. A partida que já estava em temperatura morna, esfriou de vez com o Milan mais tempo com a bola e esbarrando na defesa alemã. Pouco produzindo e pagando pelo preço da falta de entrosamento e o baixo ritmo físico por conta das férias.

Dortmund é melhor e sacramenta triunfo

Com um 2 a 1 no placar, o técnico do Milan, Vincenzo Montella, colocou em campo a contratação que chega para apagar a passagem do ex-camisa 10, Honda. Çalhanoglu entrou e deu uma calma e qualidade de passe ao meio campo, junto com o zagueiro Musacchio que deu uma maior segurança para a defesa que enfrentou dificuldades técnicas no primeiro tempo. O Diavolo vinha melhor, quando o Borussia puxou um contra-ataque fatal e ampliou o marcador com Aubameyang.

Estava feito, o terceiro gol abateu os rossoneri, que pouco produziram no resto do jogo. Embora tenham ficado mais com a bola, o Milan não soube agredir um Dortmund, que tin1ha o controle da partida apesar de ficar sem a bola em alguns momentos.

Mesmo com o rendimento abaixo do esperado, o destaque do jogo ficou para Frank Kessié, meio-campista de 20 anos que mostrou muita segurança e calma na hora de trabalhar as jogadas. Já no Borussia Dortmund, o destaque da partida foi Aubameyang, especulado como um possível reforço do dos rossoneri. O gabonês mostrou que não liga para boatos e não tomou conhecimento da defesa italiana, sendo o autor de dois dos três gols da partida.