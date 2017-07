Diretoria do Dortmund descarta saída de Aubameyang: "Mercado de transferências fechado

Foto: Divulgação/Bundesliga

Em uma janela de transferências extremamente movimentada, essencialmente pelo poder financeiro apresentado pelo Milan, as especulações tomaram conta da mídia internacional nas últimas semanas, dessa vez ligadas a Pierre-Emerick Aubameyang, destaque do Borussia Dortmund.

O gabonês, artilheiro da última Bundesliga, teve seu nome especulado no futebol chinês e por último no Milan, que aparentemente pagaria €70 milhões para contar com o futebol do atacante – outrora vinculado ao rossoneros e pouco utilizado.

Com o objetivo de encerrar tais conversas em torno de seu principal atacante, o diretor Michael Zorc foi enfático em entrevista: “Nós vemos o mercado de transferências fechado”, afirmou o dirigente dos aurinegros, que teve suas palavras endossadas pelo novo treinador Peter Bosz: “Auba é um excelente jogador e estou feliz que ele esteja aqui. E hoje ele esteve aqui novamente”, disse o treinador, afastando os rumores em torno de seu comandado.

Borussia Dortmund e Milan, inclusive, se enfrentaram nesta terça-feira (18) em um amistoso na China, no Guangzhou University Stadium, onde os aurinegros saíram vitoriosos, e ironicamente com dois gols marcados por Auba. Nuri Sahin anotou o outro tento do Borussia. Outro destaque da partida foi a nova aparição de Mario Götze em campo, desta vez por 30 minutos, assim como ocorreu no triunfo diante do Urawa Reds por 3 a 2, também pelo tour da equipe na Ásia.

O Dortmund agora segue sua preparação de forma tranquila, aparentemente, após a confirmação de que Auba não deixará a equipe – ao menos para a China, onde o mercado de transferências fechou. Com 28 anos e contrato até Junho de 2020 com o Borussia Dortmund, o gabonês está atualmente avaliado em €65 milhões pelo site especializado Transfermarkt.

Vale ressaltar que o atacante chegou aos aurinegros por uma quantia insignificante perante o seu atual valor de mercado, apenas €13 milhões, quando trocou o Saint-Étienne pelo clube alemão, em Julho de 2013.