James Rodríguez projeta alvo no Bayern: "Mais minutos de jogo e conquistas"

Jogador já estreou na pré-temporada dos bávaros (Foto: Marius Becker/AFP)

Anunciado como reforço do Bayern de Munique nessa janela, James Rodriguez está na Ásia por conta da preparação dos bávaros para a temporada 2017/18. Há pouco tempo com os companheiros, o colombiano parece estar motivado e disse em entrevista que está consciente de que precisará lutar muito para conquistar uma vaga no time titular.

Preterido por Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, James não teve muitos minutos na última temporada, apesar de sempre ter correspondido quando requisitado. Por isso, procurou uma mudança de ares e afirmou que foi para a Alemanha para conquistar a titularidade e que o seu grande objetivo é ter "mais minutos de jogo e mais conquistas".

Ciente da grande variedade de jogadores no meio de campo do Bayern, o colombiano garantiu que irá buscar o seu espaço na competição saudável com os novos companheiros. "Temos grandes jogadores no Bayern e a competição dentro da equipe é muito intensa. Tenho que conquistar o meu lugar através de um duro treino diário", disse o meio campista antes do amistoso contra o Milan.

Emprestado pelo Real Madrid, o colombiano foi um dos destaques da última Copa do Mundo, no Brasil. Por isso, acredita que tem condições de ser um dos postulantes a uma futura briga da Bola de Ouro, quando o domínio entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi acabar: "Por que não? São dois grandes jogadores, mas estarei preparado para o que acontecer no futuro e melhorar no futebol mundial"

Em Munique, ele reencontrará Carlo Ancelotti, que foi o seu treinador nos primeiros anos na Espanha. O treinador italiano afirmou em entrevista que trouxe James para “ter uma equipe melhor”, despistando qualquer rumor sobre uma saída de algum jogador do plantel.

Na última temporada, o jogador entrou em campo 33 vezes, – a maioria delas como reserva – marcando 11 gols e dando 13 assistências. Será a primeira aventura de James na Alemanha, que jogou no Monaco, Porto e Banfield no começo de sua carreira. No clube de Madrid, James conquistou 2 Champions League, 1 Campeonato Espanhol, 2 Mundiais de Clubes e 2 Supercopas da UEFA.