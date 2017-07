Hertha Berlin conquista vice em torneio amistoso depois de ser derrotado pelo Aston Villa

Google Plus

Hertha Berlin perde para Aston Villa e é vice em torneio amistoso (Foto: Hertha BSC/ Divulgação)

Neste domingo (23), foi disputada em Diusburgo, na Alemanha, a edição de 2017 da "Copa das Tradições". Entre as equipes participantes do torneio amistoso, estiveram os alemães Hertha Berlin e MSV Diusburg, além do Málaga da Espanha e o Aston Villa da Inglaterra.

A competição preparatória para a próxima temporada teve formato de "mata-mata", com as duas semifinais, a decisão de terceiro lugar e a final todas realizadas no mesmo dia. Os jogos tiveram duração de 45 minutos.

Virada sobre Málaga nas semifinais

Em seu quinto jogo de pré-temporada, a equipe de Berlim teve pela frente o Málaga - 11º colocado na última edição do Campeonato Espanhol. O time espanhol começou melhor, utilizando muito bem as laterais do campo para criar chances, principalmente pelo lado esquerdo. Coroando o bom início, o atacante recém-contratado Borja Bastón aproveitou bom cruzamento para abrir o placar de cabeça aos 16 minutos.

Porém, passados 11 minutos, o meia espanhol Luiz Hernández recebeu o cartão vermelho após chegada dura no camisa 10 do Hertha, Ondrej Duda. Dessa forma, a "Velha Senhora" teve seu trabalho facilitado. Aos 31, empatou após bela cobrança de escanteio de Marvin Plattenhardt e cabeçada certeira do jovem zagueiro alemão Florian Baak.

Sete minutos depois, o lateral-esquerdo Juankar empurrou claramente Mitchell Weiser dentro da área: pênalti marcado. O meia Alexander Esswein foi para cobrança virado a partida para os alemães. Aos 45, o arbitro apitou o final da partida, classificando a equipe da capital para a decisão.

Derrota na decisão ao Aston Villa

O técnico húngaro Pal Dárdai acabou mudando quase que a equipe inteira para a final diante do Aston Villa - que derrotara o time da casa, MSV Diusburg por três a zero. Aos 16, o defensor Christopher Samba aproveitou a falha de Sebastian Langkamp para cabecear para o fundo das redes e por os ingleses na frente.

Na sequência, 13 minutos depois, o meia Gabriel Agbonlahor roubou a bola de Langkamp - que falhou novamente - e passou pelo holandês Karim Rekik e pelo goleiro Luis Klatte para dar números finais à partida: dois a zero, Villa.

O terceiro lugar ainda ficou o Diusburg, que derrotou o Málaga na disputa de terceiro lugar por um a zero.