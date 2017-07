Presidente do Bayern, Uli Hoeness garante renovação no clube: "Virá novo diretor-esportivo"

Foto: TF-Images | Getty Images

Nesta segunda-feira (24), o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, não mediu as palavras para expressar as consequências e o desgaste do turístico asiático para as futuras publicidades. Durante a entrevista, também comentou os objetivos do time de Munique.

Confira outros trechos da entrevista:

Tour Asiática

O clube que está no limite, discutirá o que será feito nos próximos anos. Uma delas será como fazer quatro jogos em 12 dias: “Em uma viagem para outro país certamente virá o teste. Se você viaja em um dia de seis a oito horas, especialmente para a China, onde estão os nossos principais interesses, então você tem que pensar”, falou Hoeness.

O ex-jogador dos bávaros ainda citou a relação para as economias do clube. “Tem que estar sob observação. Se você precisa viajar seis a oito horas em um dia, ainda mais, nossos principais interesses estão na China. Parece que razões econômicas foram responsáveis ​​pela viagem a Cingapura. O promotor da turnê queria desse jeito, e nós concordamos, mas duvido que seja posto em pedra para todos os tempos”.

Goleada sofrida

Um ataque que não houve criatividade, custou uma derrota para o Milan de 4 a 0. Um amistoso para tirar boas lições. “Às vezes acontecem em uma fase preparatória, que pode ser encontrado perto do ponto mais baixo da força de um adversário que é incrivelmente motivado, que é muito mais no trabalho de formação. A vantagem para nós, é que continuamos a ter três semanas de preparação física. A este respeito, não estou nervoso”, salientou.

O mercado de transferências

Uli Hoeness, explica que não entende o porquê alguns clubes gastam tanto dinheiro pra nada e, que alguns acreditam que quando se faz um bom trabalho é por causa do valor desembolsado: “É mais um sinal de fraqueza. Se tenho que gastar muito dinheiro para não conseguir nada, é mais um sinal de que não trabalhei tão bem antes. Não é a transferência mais cara que é a melhor, mas aquele que te dá o máximo. Acredito que é por isso que, nessa bacia de tubarões de 100 milhões de euros, 200 milhões de euros, nós precisamos achar nosso próprio caminho”, completou.

Novos jogadores

Sobre possíveis candidatos ao Gigante da Baviera, Hoeness afirma aos torcedores que o Bayern pode fazer muita coisa, no entanto, não perderá a cabeça. “Deve haver uma certa continuidade e seriedade neste negócio. O clube poderia enviar uma mensagem clara. Um contrato com o Bayern de Munique, é um contrato e será concluída quando o clube quiser isto, ninguém mais”.

Objetivos na temporada 2017/2018

Além de querer que a equipe avance ao longo da temporada e crie manchetes positivas nos próximos anos: “Ser campeões. Teremos que esperar e ver nas outras competições. De preferência, seríamos campeões e vencedores da Copa DFB e teremos uma boa campanha da Liga dos Campeões. Essa é a arte para isso: você tem que ganhar títulos enquanto também conseguiu mudar”.

Diretor de Esportes a caminho

O cargo diretor de esportes está vago por um ano. Na época, Matthias Sammer ficou por quatro anos, renunciou por problemas de saúde. Agora sobre os possíveis candidatos Hoeness acredita que o preenchimento será logo.

“Vamos anunciar um diretor esportivo nas próximas seis semanas. Já disse que Karl-Heinz Rummenigge e eu estivemos olhando ao redor, e houve algumas conversações em curso”, disse Uli.

A diferença entre gerações

O conselheiro do clube esclarece a questão da idade dos atletas bávaros: “Não é velho ou jovem, mas apenas bom ou ruim. Eu sei que Robben e Ribery não vão ficar felizes quando o treinador diz-lhes que jogarão a cada 14 dias. Você jogou muito bem na semana passada, mas agora eu devo ir restabelecer o esportista mais jovem, já que haverá problemas. E com razão, o treinador no Bayern deve superar para manter as estrelas do grupo feliz e ainda preparar uma nova reviravolta. Veremos este ano se conseguirmos isso”.

Concorrentes

Os maiores concorrentes para a nova campanha da Bundesliga: "Leipzig terá outra boa temporada, mas o maior concorrente definitivamente será Borussia Dortmund".

Arbitro de vídeo

“Eu não estou apaixonado por este sistema. Em um jogo que assisti, usou três vezes para mostrar o cartão vermelho para a pessoa certa. Se essa é a norma, é engraçado. Eu sou da opinião de que o provas de vídeo é um absurdo. Se até mesmo jogar em dez graus abaixo de zero e durante o jogo cinco vezes interrompido a partida, então você ainda tem que enviar para os jogadores para ficar aquecer os fisioterapeutas para a praça. Uma coisa não tem de levar tudo americanos para o bem. No futebol americano é de fato mais discutido como jogado. Mesmo as discussões na segunda-feira no local de trabalho estão faltando e que já perde”, finalizou.