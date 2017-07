Ancelotti rechaça ida de Vidal à Internazionale: "Eu disse aos meus amigos para esquecê-lo"

Se depender de Ancelotti, Vidal não deixará o Bayern para ir à Inter (Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Im)ages

O técnico Carlo Ancelotti foi enfático com uma possível investida da Internazionale sobre o meio-campista Arturo Vidal: não está à venda e, portanto, não vai deixar o Bayern de Munique. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), em Singapura, o treinador italiano pediu para que a diretoria nerazzurra descarte a ideia de tentar contratar o chileno.

Ainda o próprio Ancelotti tenha afirmado veementemente, no início desta semana, que Vidal vai deixar a Alemanha, a imprensa italiana voltou a colocar o meio-campista na mira da Inter. O jornal Corriere della Sera relata que o clube de Milão prepara uma oferta de € 50 milhões (R$ 183,9 milhões) pelo jogador. Parte desse valor viria da possível venda do meia-atacante croata Ivan Perisic ao Manchester United.

"Vidal ficará conosco", reiterou Ancelotti. "Eu disse aos meus amigos [diretor da Inter, Walter] Sabatini e [técnico da Inter, Luciano] Spalletti para esquecê-lo. A Inter tem um novo treinador, que tem muita experiência. Vamos ver se chegarão novos jogadores".

+ Sem espaço no Bayern, Renato Sanches abre portas ao Milan: "Seria uma grande oportunidade"

Bicampeão da Uefa Champions League pelo Milan, Ancelotti não pensa, no momento, em retornar à Itália, seu país de origem. Ele, no entanto, não descarta a ideia no futuro. "Estou muito feliz aqui, meu foco é no Bayern de Munique. [Mas] claro, eu sou italiano e, portanto, é normal se eu penso em voltar no futuro. Pode ser uma opção, mas não no futuro próximo", pontuou.

Ancelotti ainda deu sua opinião sobre o amistoso de pré-temporada entre Bayern e Inter, às 8h35 desta quinta-feira (27), em Singapura, valendo pela International Champions Cup. "Será um jogo importante e vamos jogar de forma organizada", avaliou.