James Rodriguez enaltece Bayern: “Tão grande quanto o Real Madrid, se não maior”

Foto: Bundesliga

Ele fez apenas algumas aparições amigáveis desde a troca do Real Madrid pelo Bayern de Munique , mas já é evidente que James Rodriguez e o clube mais bem-sucedido da Alemanha parecem fazer a combinação perfeita.

O capitão da Colômbia é uma figura de status que possui mais de setenta milhões de fãs no Facebook, Instagram e Twitter combinados, e há poucos clubes no mundo cujo apelo é proporcional à popularidade de James.

Seu antigo clube era um deles, e seu nova esquadra, vencedora de cinco copas europeias e um recorde de 26 títulos da Bundesliga, certamente é outra. Agora, parte da família do Bayern por pouco mais de quinze dias, James não se ilude quanto ao tamanho e a escala de alcance e da ambição dos bávaros.

“O Bayern é um clube tão grande quanto o Real Madrid, se não maior. Sempre tive um grande respeito pelo clube.Quando eu estava pesando em vir, olhei para o esquadrão e pensei: Há tantos nomes de estrelas aqui como em Madri, a qualidade é praticamente a mesma coisa”, disse o jogador de 25 anos para a revista alemã Sport Bild.

O vencedor da chuteira de ouro na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, encontrou uma nova oportunidade ao lado de Carlo Ancelotti: “Nós não trabalhamos juntos há dois anos. Mas sempre mantivemos contato, e isso foi bom para mim.”, diz James

Foi no Real Madrid, sob comando de Ancelotti, que James desfrutou de sua temporada mais produtiva, marcando 26 vezes na temporada 2014/15. No entanto, os madridistas ficaram de mãos vazias naquela temporada, já que o rival Barcelona conquistou La Liga, Copa do Rei e a UEFA Champions League.: “Eu senti falta dele como treinador. É divertido trabalhar com ele e fico feliz por termos nos reunido”, ressaltou o meia.