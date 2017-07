Na abertura da 2. Bundesliga, St. Pauli leva a melhor e derrota Bochum fora de casa

Na abertura da 2. Bundesliga, o Bochum recebeu o St. Pauli no Vonovia Ruhrstadion em partida válida pela primeira rodada, nesta sexta-feira (28). Os dois times com novos treinadores no comando querem desta vez lutar por uma vaga na primeira divisão da próxima temporada.

Numa partida disputada e aberta deu os visitantes pelo placar mínimo de 1 a 0, o único gol foi marcado por Buchtmann. O resultado deu os primeiros pontos aos Piratas na competição. Evidentemente, os Camundongos ainda não pontuaram.

O próximo jogo do Bochum será diante do seu arquirrival Duisburg no Westfalen-Derby na Schauinsland-Reisen-Arena no próximo sábado (5). Enquanto que o St. Pauli recebe o Dynamo Dresden no Millerntor-Stadion na próxima segunda-feira (7).

As duas equipes sonhando com uma possível vaga na primeira divisão da próxima temporada estrearam seus novos treinadores, pelo lado azul Ismail Atalan fez sua estreia e buscava seu primeiro triunfo no comando da nova equipe e por outro lado Olaf Janssen quer o repetir o feito da campanha da temporada, no qual os piratas se deram muito bem e fizeram uma campanha de recuperação.

O jogo foi disputado desde o início, com as duas equipes saindo para o jogo e buscando o gol a todo instante. Os camundongos tiveram oportunidades de abrir o marcador na etapa inicial, mas pecou na finalização. Enquanto que os visitantes também perderam chances reais de gol.

Só que aos 20 minutos da etapa final, os piratas abriram o marcador numa jogada de contra-ataque, Nehrig serviu para o estreante Allagui em seguida servir Buchtmann arriscar de canhota e mandar no canto do goleiro Riemann e colocar sua equipe em vantagem.

E o time da casa não desistiu e foi pra cima em busca do empate e a pressão não acabou dando êxito e os piratas somaram seus primeiros pontos na competição.