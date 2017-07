Com belo gol de Trimmel, Union Berlin vence Ingolstadt na estreia da 2. Bundesliga

O Ingolstadt encarou o Union Berlin no Audi-Sportpark em partida válida pela 1ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (29). Os Schanzer retornado a segunda divisão alemã, após duas temporadas teve pela frente um adversário que brigou até as rodadas finais da temporada pelo acesso, mas acabou ficando para trás.

E o duelo foi equilibrado e os visitantes venceram pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado por Trimmel. O resultado deu os primeiros pontos a equipe de Jens Keller. Já os bávaros ainda não somaram pontos.

A próxima partida do Ingolstadt será diante do Sandhausen no BWT-Stadion am Hardtwald. Enquanto que o Union Berlin recebe o Holstein Kiel no Stadion An den Alten Försterei, os jogos serão realizados na próxima sexta-feira 4 de agosto.

O gol só saiu aos 14 minutos da etapa final numa cobrança de lateral batido por Pedersen a área, e Sebastian Polter deu leve desvio de cabeça e ajeitou para o lateral Trimmel arriscar da meia lua e mandar no canto, sem chances de defesa para o goleiro Hansen. Buscando o empate os mandantes tentaram nos cruzamentos, mas não sem sucesso e o resultado deu a primeira vitória a equipe da capital alemã.

Mesmo com um jogador a menos Arminia Bielefeld derrota o Jahn Regensburg de virada

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld enfrentou o Jahn Regensburg, os arminen tentando apagar a campanha ruim da temporada passada e buscam fazer um campeonato digno e jogou contra um time que volta após quatro anos a segunda divisão.

Num confronto disputado os mandantes com um jogador a menos venceram de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Staude e Sporar. Para os visitantes o gol foi de George. O resultado deu os primeiros pontos aos Arminen.

O próximo confronto do Arminia Bielefeld é diante do Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer. E o Jahn Regensburg fará o duelo bávaro contra o Nuremberg na Continental Arena, os jogos serão no próximo domingo 6 de agosto.

Sulu deixa sua marca e deu a vitória ao Darmstadt sobre o Greuther Fürth

O Darmstadt jogou contra o Greuther Fürth no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, os liliens retornando a segunda divisão após duas temporadas na elite teve por outro lado uma equipe que fez boa campanha na temporada anterior.

A partida foi igual e os donos da casa venceram pelo placar de 1 a 0 o gol foi marcado por Sulu. O resultado deu os primeiros pontos aos liliens. E o time verde e branco não pontuou nesta rodada.

O próximo jogo do Darmstadt é contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion na próxima sexta-feira 4 de agosto. Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Arminia Bielefeld no próximo domingo 6 do mesmo mês.