Com falha do goleiro Marius Müller, Nuremberg derrota Kaiserslautern na 2. Bundesliga

O Nuremberg encarou o Kaiserslautern no Max-Morlock Stadion em partida válida pela 1ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (30). Num duelo de duas tradicionais equipes do futebol alemão e que já foram campeões da primeira divisão, mas vivem momentos diferentes.

Ambos buscavam apagar a péssima campanha da temporada passada e tentarão brigar pelo acesso a elite da próxima temporada. E o jogo foi disputado só que os donos da casa foram eficientes venceram por 3 a 0 com gols de Behrens, Marius Müller contra e Möhwald. O resultado deu os primeiros pontos ao time bávaro.

A próxima partida do Nuremberg será diante do Jahn Regensburg no duelo bávaro na Continental Arena no próximo domingo 6 de agosto. Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Darmstadt no Fritz Walter Stadion na próxima sexta-feira 4 deste mês.

O primeiro gol saiu aos 13 minutos após o arremate de Ishak do centro da área, Marius Müller fez a defesa e deus nos pés de Salli que arriscou errado e Kerk só ajeitou a Behrens de chapa mandar no cantinho esquerdo.

Minutos depois aos 25 marcaram mais um em cobrança de escanteio batido por Kerk fechado e Marius Müller foi tentar segurar e acabou mandando para o próprio gol, aumentando a vantagem do time da casa.

Na etapa final o Der Club marcou mais um aos nove minutos com outra participação de Sebastian Kerk que deu de bandeja para Möhwald arrematar de fora da área e fazer um belo gol, sem chances de defesa ao goleiro adversário que ainda tentou evitar, mas não conseguiu.

Röser marca nos instantes finais e deu a vitória ao Dynamo Dresden sobre o Duisburg

No DDV-Stadion o Dynamo Dresden enfrentou o Duisburg, os amarelos que fizeram uma excelente campanha na temporada passada teve pela frente um time que retornava da terceira divisão e buscará se firmar nesta temporada atual.

O jogo foi equilibrado e os mandantes venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Röser. Com o resultado deu os primeiros pontos ao time amarelos. As zebras ainda não pontuaram

E a próxima partida do Dynamo Dresden é diante do St. Pauli no Millerntor-Stadion na próxima segunda-feira 7 de agosto. Enquanto que o Duisburg fará o Westfalen-Derby contra o arquirrival Bochum na Schauinsland-Reisen-Arena no próximo sábado 5 do mesmo mês.

Sandhausen abriu dois gols de vantagem, mas Holstein Kiel empata no último minuto

O Holstein Kiel jogou contra o Sandhausen no Holstein Stadion, a equipe do norte da Alemanha voltando a segunda divisão após 36 anos enfrentou uma das surpresas da temporada e que buscará fazer uma campanha melhor que a anterior.

Em confronto movimentado a partida terminou em 2 a 2, os gols do time da casa foram marcados por Lewerenz e Ducksch numa linda cobrança de falta. Para os visitantes os gols foram de Sukuta-Pasu de pênalti e Klingmann. O resultado deu os primeiros pontos as duas equipes.

A próxima partida do Holstein Kiel será diante do Union Berlin no Stadion An den Alten Försterei. Enquanto que o Sandhausen recebe o Ingolstadt no BWT-Stadion am Hardtwald, os jogos serão realizados na próxima sexta-feira 4 de agosto.

Devido à forte chuva, Heidenheim e Erzgebirge Aue teve a partida suspensa

Na Voith-Arena o Heidenheim recebia o Erzgebirge Aue, os comandados de Frank Schmidt que fizeram um grande campeonato na temporada anterior enfrentava um adversário que escapou do rebaixamento na reta final. E com 11 minutos de bola rolando uma forte chuva fez com que a partida fosse paralisada, após uma hora o árbitro decidiu suspender o duelo. E a DFL organizadora da liga irá remarcar uma nova data para o jogo.