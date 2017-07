Em segundo tempo movimentado, Düsseldorf e Braunschweig empatam

O Fortuna Düsseldorf recebeu o Eintracht Braunschweig na Esprit Arena pelo encerramento da primeira rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (31). A equipe do oeste alemão querendo apagar a temporada passada ruim e buscando melhorar na atual enfrentou um time que jogou os playoffs e ficou só no quase.

Numa partida disputada e equilibrada o duelo terminou empatado em 2 a 2, os gols do time da casa foram marcados por Sobottka e Neuhaus. Para os visitantes os gols foram de Baffo e Nyman. O resultado deu os primeiros pontos as duas equipes.

A próxima partida do Fortuna Düsseldorf será diante do Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no próximo domingo 6 de agosto. Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o Heidenheim no Eintracht-Stadion no próximo sábado 5 do mesmo mês.

E os visitantes querendo apagar a frustração de não ter conseguido a vaga na elite foram pra cima e com menos de um minuto tiveram a oportunidade com experiente atacante Kumbela que arriscou ao gol e Rensing fez a defesa.

Mas aos nove minutos o time da casa abriu o marcador na boa jogada de Giesselmann pela esquerda, o jogador que fazia sua estreia entrou na área e arriscou cruzado, Fejzic deu rebote, o zagueiro Baffo cortou mal e deu nos pés de Sobottka mandar para as redes.

Ainda tiveram outra chance de ampliar aos 22 minutos no arremate cruzado de Schmitz só que o zagueiro Valsvik fez a intervenção e afastou para tiro de canto.

Mesmo em desvantagem os leões foram pra cima e por pouco não empate no contra-ataque rápido, Boland serviu a Khelifi arriscar cruzado, mas Rensing fez boa defesa tirando com os pés e evitou que seria o gol adversário.

Só que aos 35 minutos chegaram ao empate na cobrança de falta ensaiada batida por Hochscheidt, o lateral mandou na cabeça de Kumbela, o goleiro Rensing abafou e no rebote Baffo mandou para o gol e igualou o confronto.

Na etapa final os donos da casa perderam uma chance de voltar à frente do marcador na cobrança de falta batido por Giesselmann e mandou pela rede do lado de fora.

A virada veio aos 15 minutos numa triangulação entre Zuck e Khelifi, o suíço deu de bandeja para Nyman que tinha acabado de entrar mandar para o gol e colocar os leões em vantagem no placar.

O empate do time da casa chegou aos 34 minutos na boa jogada de Schmitz pela esquerda, o lateral tocou para Neuhaus arrematar de canhota e deixar tudo igual.

No final da partida os visitantes perderam o volante Moll com dois cartões amarelos e acabou sendo expulso, deixando sua equipe com um a menos. Se aproveitando da vantagem numérica em campo os mandantes até esboçaram tentar uma virada, mas a pontaria não ajudou e o duelo acabou empatado num ótimo jogo.