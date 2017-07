Goleiro Bürki traça meta do Dortmund na temporada: "Queremos desafiar o Bayern"

Lintao Xhang/Getty Images Sport

Após uma excelente pré-temporada, com duas vitórias em cima de Urawa Red Diamonds e Milan, o foco do Borussia Dortmund se torna a Supercopa Alemã, o primeiro jogo oficial da nova temporada, que ocorrerá no próximo sábado(5) no Signal Iduna Park, contra o Bayern de Munique.

Sobre o confronto, o goleiro Roman Bürki deu uma entrevista falando da união dos aurinegros, que não perderam nenhum jogador importante nessa janela, diferente do que aconteceu na última – quando Hummels, Mkhitaryan e Gundogan deixaram a equipe: “É importante que a gente consiga permanecer juntos por conta do novo sistema tático (Peter Bosz) que temos que nos acostumar. Os novos jogadores se encaixaram realmente bem de imediato. Quando uma equipe fica junta por muito tempo significa que podemos dar opinião e nos comunicar melhor. Isso é muito importante.”

Por outro lado, o suíço deu a sua opinião sobre o adversário da próxima partida, que perdeu Xabi Alonso e Phillip Lahm: “Eu espero que a gente consiga diminuir a diferença entre eles. Teremos uma boa ideia disso no dia 5 de agosto quando os enfrentarmos na Supercopa. Nós queremos desafiá-los.”

Quando questionado sobre a consistência da equipe, que na temporada passada perdeu para algumas equipes da parte de baixo da tabela, Burki é claro: “Estamos trabalhando duro para sermos mais consistentes. Se a gente conseguir evitar lesões e se cada jogar fizer o que tem que fazer dentro de campo eu tenho certeza que teremos mais consistência no nosso estilo de jogo.”

O goleiro, que está indo para a sua terceira temporada no Borussia Dortmund, falou sobre as suas funções na equipe: “Eu quis vir para Dortmund para mostrar pra todo mundo do que era capaz. Muitas vezes, meu trabalho é manter tudo simples. Em algumas ocasiões eu perdi a concentração, mas eu aprendi a ser mais calmo desde que cheguei aqui. Como um goleiro é minha função transmitir calma para o restante da equipe. É isso que o treinador quer. Eu estou ansioso para a próxima temporada.”

Weigl espera retornar aos treinos em setembro

Uma boa notícia para os aurinegros é que o volante Julian Weigl, de 21 anos, voltou a correr pela primeira vez na esteira desde de que se machucou, em abril, pela 33ª rodada da última Bundesliga, contra o Augsburg.

Sobre a sua possível volta, o alemão disse: “Eu estou indo muito bem. É importante voltar a trabalhar correndo para conseguir um bom progresso e fortalecer o músculo novamente. Não teve nenhum contratempo. Minha perna não inchou. Depois da Data FIFA após a segunda rodada eu já devo estar apto a voltar aos treinamentos com o resto da equipe normalmente.”

O grande objetivo de Weigl é voltar a atuar perfeitamente e em alto nível antes do intervalo de inverno, que ocorre em dezembro. “Eu me sinto orgulhoso de ter a sensação de fazer parte da equipe. É importante para mim estar nos encontros da equipe para aprender as filosofias do novo treinador.” - finalizou.