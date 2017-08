Borussia Dortmund volta a decepcionar e sofre revés diante da Atalanta

Visando a disputa da Supercopa da Alemanha, no sábado (6), contra o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund disputou mais um amistoso preparativo. Desta vez, a adversária foi a Atalanta – uma das surpresas da Serie A na temporada passada. Assim como no amistoso anterior, os aurinegros acabaram derrotados nesta terça-feira (1º), novamente por 1 a 0. Um dos reforços do time italiano, o meia-atacante Ilicic anotou o único gol do jogo.

Tendo em vista o confronto diante do Bayern de Munique, o Dortmund decepcionou ao longo da pré-temporada, acumulando duas vitórias, duas derrotas e um empate. O desempenho também não foi satisfatório, mesmo que com alguns desfalques importantes, essencialmente na lateral esquerda, a qual Peter Bosz não pode contar com Schmelzer e Durm, ambos lesionados.

O confronto contra a Atalanta foi importante, ao menos, para dois jogadores: Mario Götze, que se recupera de uma doença e ganhou mais minutos em campo e também para o meio-campista Mahmoud Dahoud, recém-contratado do Borussia Mönchengladbach, que aos poucos vai tentando buscar seu espaço na equipe aurinegra. Dahoud, inclusive, ao lado de Bürki, foram os únicos jogadores utilizados no confronto anterior, no revés diante do Espanyol, também por 1 a 0.

O panorama da partida foi semelhante ao confronto diante da equipe espanhola, com o Borussia controlando a posse de bola, no entanto sem qualquer ameaça significativa a meta de Berisha. Já a Atalanta, dento de sua proposta de jogo, foi extremamente eficiente. Explorou bem os contra ataque e produziu as melhores oportunidades ao longo da partida. Ilicic, aos 71’, anotou o tento do triunfo da equipe italiana, reiterando a preparação fraca até aqui do Borussia Dortmund durante o período de pré-temporada.

A Atalanta, em um caminho inverso, vem de excelentes resultados na fase preparatória, acumulando quatro vitórias consecutivas. Os italianos ainda terão dois amistosos pela frente, diante do Novara e Valencia. Por outro lado, o Borussia Dortmund inicia de fato sua temporada 2017-2018 contra o Bayern de Munique em confronto válido pela Supercopa da Alemanha.