Lesionados, James Rodríguez e Thiago Alcântara desfalcam Bayern na Supercopa da Alemanha

Com problemas musculares, atletas não viajam para Dortmund (Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

A temporada 2017/18 mal começou e Carlo Ancelotti já enfrenta problemas com o elenco bávaro, no que se refere à aptidão física de alguns atletas. No próximo sábado (5), o Bayern de Munique enfrenta o arquirrival Borussia Dortmund, pela Supercopa da Alemanha, e o treinador italiano não poderá contar com dois importantes jogadores no setor de criação, James Rodríguez e Thiago Alcântara, ambos lesionados.

James e Thiago foram forçados a deixar o gramado durante o jogo contra o Liverpool, na última terça-feira (1º), duelo válido pela semifinal da Audi Cup - torneio amistoso, no qual as equipes utilizam como preparação para a temporada. Após o incidente, o Bayern anunciou oficialmente que os atletas não viajarão com o restante do elenco para o compromisso em Dortmund.

Com isso, a estreia oficial de James Rodríguez pelo Bayern deve ser adiada, já que após a realização de exames médicos e uma investigação minuciosa, foi constatada uma lesão no músculo da coxa direita. O clube não divulgou a previsão de retorno, ou seja, ainda não se sabe se o jogador colombiano, recém-contratado, estará apto para enfrentar o Bayer Leverkusen na primeira rodada da Bundesliga.

Thiago Alcântara sofreu uma lesão no músculo do abdômen e embora tenha atuado apenas 21 minutos contra o Liverpool, o caso do brasileiro aparentemente é menos complexo, segundo o departamento médico do clube. O próprio treinador, Carlo Ancelotti, comentou em entrevista coletiva que a situação do meio campista não representa “grande problema”.

Contudo, Ancelotti afirmou que espera que outras peças do plantel tenham condições de jogo para o pontapé inicial da temporada. A expectativa é de que Arjen Robben e Jérôme Boateng, poupados nos jogos da pré-temporada por não estarem totalmente recuperados, atuem contra o Dortmund. Além disso, David Alaba, que também é considerado dúvida, treina individualmente nesta quinta-feira e será avaliado pelo departamento médico.