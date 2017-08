Promessa holandesa, Hamburgo anuncia contratação do zagueiro Rick van Drongelen

Foto: Divulgação/Hamburgo

O Hamburgo anunciou o zagueiro holandês Rick van Drongelen junto ao Sparta Rotterdam nesta quinta-feira (3). O jovem jogador de 18 anos foi adquirido por 3 milhões de euros (cerca de 11 milhões de reais) por um contrato de cinco temporadas com os dinos.

Van Drongelen é uma das grandes promessas do futebol holandês e já despertava interesse em outros clubes europeus, mas a equipe do norte alemão levou a melhor e conseguiu trazer o jogador. Após fracassar com Germán Pezzella do Betis, Álvaro Gonzalez do Villarreal, Stefano Denswill do Brugge e Neven Subotic do Borussia Dortmund que acabaram não evoluindo.

Mesmo com pouca idade tem passagens pela seleção de base da Holanda e esteve na última edição da Euro Sub-19 disputada na Geórgia que acabou eliminado nas semifinais para Portugal, naquela ocasião.

Em entrevista ao portal do clube o novo reforço disse sobre as expectativas de atuar na Bundesliga: “Será um desafio novo que terei na minha carreira, mesmo sendo muito jovem e irei atuar num grande clube. O Hamburgo está abrindo as portas para mim mostrar meu futebol e quero ganhar espaço na equipe e vou trabalhar para que isso aconteça de forma natural. Também jogar a Bundesliga é sensacional e terei essa oportunidade de jogar numa das principais ligas do mundo e atmosfera dos estádios alemães é de outro mundo e jogarei contra grandes equipes”.

Para o diretor esportivo Jens Todt é um reforço de muito talento e futuro: “Trouxemos esse jogador pensando a longo prazo e por ser muito jovem tem muita qualidade e vai ser útil a nossa equipe. Sabemos da sua capacidade e por isso que seu futebol nos agradou. Estamos rejuvenescendo o nosso elenco aos poucos e a filosofia da equipe será trabalhar com jogadores jovens e ele se encaixa no perfil do clube”.

Foi o quarto reforço dos dinos para esta temporada que já trouxe o também zagueiro Bjarne Thoelke, o goleiro Julian Pollersbeck e o atacante André Hahn. Além da aquisição em definitivo de Kyriakos Papadopoulos. E a equipe encerrou sua pré-temporada na Áustria e no final de semana fará seu último amistoso contra o Espanyol no Volksparkstadion.