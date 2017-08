Valentino Lazaro é apresentado no Hertha Berlim: "Fascinado pelo projeto"

Divulgação/Hertha BSC

O Hertha Berlin anunciou nessa quinta (3) a contratação de uma das maiores promessas do futebol austríaco. Trata-se de Valentino Lazaro, jogador de 21 anos, que foi emprestado pelo Red Bull Salzburg, equipe que jogou durante os últimos anos, até o final dessa temporada.

A negociação foi facilitada pela eliminação do time austríaco nos play-offs da Champions League. Os Touros não conseguiram passar do Rijeka, da Croácia, e saíram por conta da regra do gol qualificado fora de casa – o total do placar agregado foi 1 a 1. Foi a décima tentativa do RB Salzburg de tentar se classificar para a fase de grupos do torneio mais importante da Europa, e a décima vez em que eles não conseguiram alcançar esse objetivo.

“Eu tive uma impressão muito rápida com meus parentes e com o Pal Dardai e Michael Preetz (dirigente), eu tive a sensação de que eles realmente queriam me trazer para Berlim. Eu fiquei fascinado pelo projeto imediatamente e me senti bem com essa mudança.”, disse a nova contratação do time da capital alemã.

O jogador é marcado por ser um coringa. A sua posição original é jogando pelos lados do campo – preferencialmente pelo lado direito – mas, terminou a temporada passada atuando pela lateral. Apesar das diferentes posições, Lazaro apresentou boas atuações em todas elas.

Na última temporada, o austríaco ajudou o Red Bull Salzburg a conquistar o décimo primeiro título austríaco de sua história e a quinta Copa da Áustria com 7 gols e 10 assistências. Pela seleção austríaca, ele foi convocado pela primeira vez em 2014 e desde então soma oito partidas pela camisa da sua nação.

“Eu estou extremamente feliz por essa transferência ter ido à diante. A negociação se arrastou um pouco nas últimas semanas. O fator principal para a minha decisão foram as minhas conversas com o Preetz e com o Pál Dárdai, que me convenceram desde a primeira vez de que o Hertha era o clube que eu deveria ir, então essa decisão não foi difícil para mim.”, finalizou.

Foi a quarta contratação do Hertha, que antes já havia confirmado as aquisições dos atacantes Davie Selke e Matthew Leckie e do zagueiro holandês Karim Rekik. Vale ressaltar que os comandados Pál Dárdai jogarão a próxima Europa League, já que terminaram na sexta posição da última Bundesliga.