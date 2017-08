De volta ao lar: revelado pelo Stuttgart, zagueiro Badstuber retorna após 15 anos

Foto: Divulgação/VfB Stuttgart

Conhecido pela sua duradoura passagem no Bayern de Munique, o zagueiro Holger Badstuber foi anunciado como novo defensor do Stuttgart nessa sexta-feira (4). O jogador volta ao time que foi revelado após sete temporadas na Baviera. Foram 177 partidas com os bávaros e vários títulos. Ao todo, cinco Bundesligas, três Copas da Alemanha, duas Supercopas da Alemanha e a Uefa Champions League em 2013. Na última temporada foi emprestado ao Schalke 04, mas disputou apenas 12 partidas. Com vários problemas físicos, o contrato foi encerrado e o atleta não foi procurado para renovar o vínculo. Por isso, a negociação não resultou em custos aos Suábios.

O Diretor de Marketing do clube, Jochen Röttgermann, afirmou que a contratação resulta em experiência ao time, uma vez que Badstuber é um jogador com vasto currículo em terras germânicas. "Com Holger Badstuber, nós contratamos um jogador com qualidade espetacular. Ele conhece a Bundesliga e traz paara a equipe suas habilidades esportivas e experiências para nosso plantel. Nós ficamos muito felizes. Vai vestir a nossa camisa por muito tempo", disse.

O defensor também manifestou emoção ao voltar à equipe que iniciou sua trajetória no futebol. "Ninguém deve esquecer de suas raízes. O Stuttgart foi e é algo muito importante para mim e me fez ficar muito emocionado. A região, os fãs, o otimismo. Eu mal posso esperar. Estou completo aqui", afirmou.

O Stuttgart retorna à elite alemã após conquistar a 2. Bundesliga na temporada anterior. O time vai disputar a Bundesliga e a DFB-Pokal. Na Copa da Alemanha, o primeiro desafio será contra o Energie Cottbus. No Campeonato Alemão, o oponente será o Hertha Berlin no Estádio Olímpico.