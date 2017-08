Jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique AO VIVO online na Supercopa da Alemanha

Google Plus

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes da decisão da Supercopa da Alemanha 2017 ao vivo online pela VAVEL Brasil. Fique ligado!

A novidade do confronto será o primeiro jogo no futebol alemão com a presença da arbitragem de vídeo. Em campo, Felix Zwayer será o árbitro principal.

Para o confronto, Carlo Ancelotti não conta com Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Alaba, Thiago Alcántara, Robben, Bernat e James Rodríguez. Reforços contratados, Süle, Rudy e Tolisso, além do lateral-esquerdo oriundo do time Sub-19, Marco Friedl, devem entrar em campo.

O Bayern de Munique fez menos modificações, mas contratou jovens talentos do cenário nacional, além de destaques internacionais, como o meia James Rodríguez, que veio do Real Madrid por empréstimo por duas temporadas.

Para a decisão, o treinador pode contar com os reforços Ömer Toprak, Zagadou, Dahoud e Max Philipp. Mario Götze é dúvida. Por outro lado, Durm, Emre Mor, Marco Reus, Schmelzer, Weigl, Raphaël Guerreiro e Schürrle não podem entrar em campo por diversas razões e desfalcam o BVB nos primeiro jogo oficial da temporada.

Mandante no jogo, o Borussia Dortmund passou por maior reformulação durante o intervalo entre as temporadas. A começar pela comissão técnica. Thomas Tuchel foi substituído por Peter Bosz, vice-campeão da Uefa Europa League pelo Ajax. Os aurinegros se concentraram em contratar destaques do futebol alemão para formar um jovem elenco.

O Borussia Dortmund também conquistou cinco troféus e e vai disputar a quinta decisão de Supercopa na década. A equipe aurinegra venceu em 1989, 1995, 1996, 2013 e 2014.

O Bayern disputa a quinta final consecutiva. Nas finais anteriores disputadas nessa década, venceu o Borussia Dortmund em 2012 e 2016, mas foi derrotado pelos aurinegros duas vezes, além do Wolfsburg. Os títulos foram conquistados em 1987, 1990, 2010, 2012 e 2016.

Disputada entre 1987 e 1996 e, depois, a partir de 2010, a Supercopa da Alemanha reúne os campeões dos dois principais torneios do futebol alemão. Neste sábado (5), os dois maiores vencedores da competição buscam a hegemonia suprema. Tanto Dortmund como Bayern conquistaram cinco títulos da DFL-Supercup.

Será o segundo duelo consecutivo entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique. O confronto envolve os aurinegros, campeões da Copa da Alemanha, e os bávaros, atuais pentacampeões da Bundesliga de maneira inédita.