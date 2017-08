Em jogo com sete gols e duas viradas, Union Berlin vence Holstein Kiel e segue invicto

O Union Berlin enfrentou o Holstein Kiel no Stadion An den Alten Försterei em partida válida pela abertura da 2ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (4). A equipe da capital queria o segundo triunfo seguido e desta vez dentro de casa e enfrentou um adversário que buscava surpreender longe de seus domínios.

Em um jogo disputado e movimentado os mandantes venceram de virada pelo placar de 4 a 3 com gols de Skrzybski duas vezes, Kreilach e Hedlund. Para os visitantes os gols foram de Schindler, Pedersen contra e Drexler. O resultado deixou o time da capital com 6 pontos na liderança. Já os azuis estão em 10° com apenas um ponto.

A próxima partida do Union Berlin será diante do Saarbrücken no Hermann-Neuberger-Stadion no próximo domingo (13). Enquanto que o Holstein Kiel recebe o Eintracht Braunschweig no Holstein-Stadion na próxima sexta-feira (11), os jogos são válidos pela 1ª fase da DFB Pokal.

E quem começou abrindo o placar foram os visitantes aos 12 minutos Mühling serviu na medida para Schindler entrar pela diagonal e arrematar em cima do goleiro Busk que fez a defesa e na sobra o mesmo jogador mandou para as redes.

Não demorou muito para o empate do time da capital chegar e veio dois minutos depois na cobrança de falta batido por Trimmel, o lateral mandou na cabeça de Kreilach sem marcação apenas empurrar para o gol.

Logo depois os visitantes fizeram o segundo aos 16 minutos no ótimo passe de Drexler para Schindler sair de frente com o Busk e mandar na saída do goleiro, mas Pedersen foi tentar tirar e acabou marcando contra.

O empate chegou aos 24 minutos na troca de passes entre Hedlund e Kreilach, o croata deu de bandeja a Skrzybski que só dominou e mandou na saída de Kronholm. A virada veio aos 27 minutos com outra participação de Skrzybski, desta vez o meia-atacante serviu a Hedlund dar de bico e colocar o time da capital em vantagem.

Ainda na etapa inicial os visitantes empataram aos 32 minutos Lewerenz cruzou rasteiro para Drexler de chapa mandar no canto direito de Busk e deixar de novo tudo igual.

Na etapa final aos 7 minutos os berlinenses chegaram aos sete minutos, Kreilach serviu para Skrzybski dominar e arrematar de canhota e fazer um belo gol, e decretar o segundo triunfo da sua equipe na competição.

Com falha de Bregerie, Sandhausen derrota o Ingolstadt e vencendo a primeira na competição

No BWT-Stadion am Hardtwald o Sandhausen encarou o Ingolstadt, a equipe alvinegra querendo o primeiro triunfo diante da sua torcida teve pela frente um adversário que busca a reabilitação e conquistar seus primeiros pontos.

A partida foi equilibrada e com falha do zagueiro Bregerie, os mandantes venceram pelo placar de 1 a 0, o único gol foi marcado por Wooten. O resultado colocou os alvinegros provisoriamente na segunda colocação com 4 pontos. Já os Schanzer estão em último sem nenhum ponto.

O próximo jogo do Sandhausen será contra o Schweinfurt no Willy-Sachs-Stadion. Enquanto que o Ingolstadt enfrentará o 1860 Munique no Grünwalder-Stadion, os jogos são válidos pela DFB Pokal e serão realizados no próximo domingo (13).

Kaiserslautern sai na frente, mas Darmstadt arranca o empate fora de casa

O Kaiserslautern jogou contra o Darmstadt no Fritz Walter Stadion, os diabos vermelhos querendo se recuperar jogando em sua casa desafiou um time que tentará sonhar com o acesso a próxima temporada.

O confronto foi truncado e terminou em 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Halfar. Para os visitantes gol marcado por Kamavuaka. Com o resultado deu o primeiro ponto aos diabos vermelhos que foram para 11°. Já os liliens estão em terceiro com 4 pontos.

A próxima partida do Kaiserslautern é contra o Eichede no Stadion Lohmühle. Enquanto que o Darmstadt enfrenta o Jahn Regensburg na Continental Arena, os jogos são válidos pela DFB Pokal, e os jogos serão no próximo sábado (12).