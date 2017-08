Jogadores do Borussia Dortmund lamentam empate no fim e derrota nos pênaltis

Foto: Ina Fassbender | Getty Images

A temporada 2017-18 no futebol alemão mal começou e o Borussia Dortmund perdeu para Bayern de Munique, pela Supercopa da Alemanha. Jogando no Signal-Iduna-Park, o time ficou em vantagem duas vezes, mas os bávaros conseguiram arrancar o empate no tempo normal. Nos pênaltis, o time perdeu por 5 a 4.

Inconsolável com a derrota, o meio campista Nuri Sahin argumentou que o time fez um excelente jogo e teve o domínio no segundo tempo: "É um sentimento amargo de ter perdido o jogo. Sobre o segundo gol do Bayern, honestamente, não sei por que o assistente de vídeo foi usado. Para ambos os objetivos, esperávamos que a decisão fosse a nosso favor, mas, infelizmente, isso não era o caso”, disse o camisa 8.

O atleta, ainda acrescenta que é preciso ter paciência: “Temos um novo treinador E ainda precisamos aprender sua filosofia, mas acredito que a nossa prática seja bem sucedida após o intervalo".

O goleiro Roman Bürki também questionou o uso do arbitro de vídeo em relação ao segundo gol do adversário: "É evidente que o equalizador curioso que marcaram no minuto 88 foi muito irritante. Tudo aconteceu rapidamente. Não consigo colocar o dedo exatamente o que fizemos de forma errada. A bola caiu na linha, e então o Bayern ficou com sorte que entrou. O assistente de vídeo disse que tudo aconteceu de acordo com as regras, de modo que deve ter sido o caso. Mas, não deveríamos ter deixado a partida passar a penalidades”, salientou.

A próxima partida do Borussia Dortmund será no próximo sábado (12), contra o Rielasingen, pela primeira rodada na Copa da Alemanha. Já na Bundesliga, a estreia será contra o Wolfsburg no dia 19.