Duisburg sai na frente, mas Bochum empata no primeiro Rurhderby da temporada

O Duisburg encarou o Bochum na Schauinsland-Reisen-Arena em partida válida pela 2ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18 no Rurhderby, neste sábado (5). As zebras querendo mostrar serviço diante da sua torcida e contra um grande rival da região que também buscava os três pontos na competição.

Em um duelo disputado o confronto terminou empatado em 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Tashchy. Para os visitantes o gol foi de Bandowski. O resultado deu os primeiros pontos aos dois times, as zebras estão em 12°. Já os camundongos uma posição acima em 11°.

A próxima partida Duisburg é diante do Nuremberg nesse mesmo estádio na próxima segunda-feira (14). Enquanto que o Bochum enfrenta o Nöttingen no Wildparkstadion no próximo domingo (13). As partidas são válidas pela 1ª fase da DFB Pokal.

E o time da casa abriu o marcador aos sete minutos no lançamento do campo de defesa mandado por Bomheuer, a bola chegou a Brandstetter que ajeitou para Tashchy arriscar no canto do goleiro Riemann e colocar sua equipe em vantagem, a bola bateu no pé da trave antes de entrar as redes.

Só que no começo da etapa final com um minuto de bola rolando os visitantes chegaram ao empate e com participação brasileira, o lateral Danilo Soares ganhou a disputa com o adversário e serviu para Bandowski que tinha entrado no intervalo arrematar de canhota e deixar o derby tudo igual.

Braunschweig vence a primeira em casa superando o Heidenheim

No Eintracht-Stadion o Eintracht Braunschweig enfrentou o Heidenheim, os leões tentando o primeiro triunfo na competição jogou contra um adversário que fazia sua estreia na competição e esperava surpreender.

O jogo foi disputado e os mandantes foram eficientes e venceram por 2 a 0 com gols de Wittek contra e Boland. O resultado colocou os leões na terceira colocação com 4 pontos. Já os blau-rot estão em 17° sem nenhum ponto e com um jogo a menos.

E a próxima partida do Eintracht Braunschweig será diante do Holstein Kiel no Holstein-Stadion na próxima sexta-feira (11), pela 1ª fase da DFB Pokal. Enquanto que o Heidenheim enfrentará o Erzgebirge Aue em partida remarcada da 1ª rodada na próxima quarta-feira (9).