Hertha Berlin derrota Galatasaray em amistoso preparatório

Nesse sábado (5), o Hertha Berlin disputou mais uma partida amistosa para se preparar para a temporada 2017/18. Desta vez, o adversário foi o Galatasaray – quarto colocado na última edição da Süper Lig, o campeonato turco. O confronto ocorreu na cidade de Kapfenberg, na Áustria.

O resultado recuperou um pouco da confiança do elenco da "Velha Senhora", que vinha de derrota, em pleno Olympiastadion, para o Liverpool pelo placar de três a zero: Dominc Solanke, Georginio Wijnaldum e Mohamed Salah marcaram para o time visitante.

Hertha abre o placar logo no início e domina

Ambos times entraram em campo com força total. Na equipe turca, inclusive, os brasileiros Maicon Roque – ex- São Paulo - e Mariano - contratado recentemente junto ao Sevilla – estiveram em campo nos minutos iniciais.

Os alemães começaram melhor a partida, com mais posse de bola. Pressionando, logo no primeiro escanteio que tiveram, abriram o placar após cabeçada certeira do zagueiro holandês Karim Rekik, que se aproveitou da indecisão da defesa adversária na marcação por zona.

Atrás no placar, o time da Turquia esboçou uma reação, tentando criar chances principalmente pelo lado esquerdo, com veloz meia Garry Rodrigues, e pelo centro com o centro-avante francês Bafétimbi Gomis, ex- Olympique de Marselha. Porém, o sistema defensivo do técnico Pál Dárdai mostrou-se muito eficiente, mantendo o zero no placar.

Aproveitando os contra ataques, o clube de Berlim era mais incisivo que os adversários, quase dobrando a vantagem depois do atacante sérvio Vedad Ibisevic perder boa chance. Com boas defesas do goleiro Rune Jarstein, o Hertha terminou a primeira etapa com a merecida liderança: um a zero.

Galatasaray empata, mas Ibisevic decide

A Velha Senhora voltou muito abaixo após o intervalo, com um visível desgaste físico de alguns de seus jogadores. Com a vantagem, o Galatasaray investiu no ataque, sendo dominante nos 20 minutos iniciais. Logo nos primeiros momento, Gomis perdeu uma chance incrível, quando estava "cara-a-cara" com o arqueiro adversário. Minutos depois, com um belo chute do marroquino Younès Belhanda – ex- Nice – os turcos voltaram a assustar.

Aos 15, veio o inevitável empate: Rodrigues avançou pela esquerda, tocando para o camisa 10, Belhanda, que achou o atacante Eren Derdiyok livre dentro da área. Com um belo voleio, o time de Istambul, enfim, balançou as redes.

A partir daí, a equipe da capital alemã lançou-se ao ataque. Passados 14 minutos, o atacante Alexander Esswein fez bela jogada pelo lado esquerdo, fazendo um cruzamento certeiro para Ibisevic, que só empurrou para estufar as redes e garantir a vitória: dois a um, Hertha.