Torcedores do Bayern se reúnem em São Paulo para assistir à Supercopa da Alemanha

Foto: Leonardo Tezoto/VAVEL Brasil

O local de encontro foi um grande conhecido entre os torcedores Bávaros, o pub irlandês, O'Malley's, o encontro foi marcado pelo Facebook e foi divulgado entre inúmeros meios de comunicação.



O pub irlandês já recebeu os torcedores diversas vezes, e mais uma vez os torcedores do Bayern conseguiram comemorar um título nele. No tempo no normal o jogo acabou empatado dois a dois, e para decidir o campeão, foi disputado nos pênaltis, com direito a Live dentro do pub.



Os pênaltis foi um momento bem complicado para os torcedores, mas no final, o local ficou em um clima de festa após ótima defesa de Ulreich em chute do zagueiro do Borussia Dortmund, Bartra.



E assim que acabou o jogo, o clima foi de festa, e o Bayern abriu a temporada com o pé direito, com título em cima do Dortmund, em pleno Signal Iduna Park.