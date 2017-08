Aubameyang afasta rumores e garante permanência no Borussia Dortmund

Gabonês é sonho de consumo de diversos times por ter velocidade e bom finalizador (Foto: Zhong Zhi/Getty Images)

Em entrevista publicada neste domingo (6) ao jornal alemão Welt am Sonnag, Pierre-Emerick Aubameyang falou sobre o seu futuro no Borussia Dortmund e afastou rumores sobre a sua saída do time aurinegro. Admitindo que fosse procurado principalmente por clubes chineses, o atacante disse que o futuro é sempre incerto, mas acredita não ser a hora certa para deixar o clube alemão.

“É verdade que antes das minhas férias eu falei com a direção do clube, eu disse contei o que se passava em minha cabeça e que estava pronto para tentar novos desafios em minha carreira”, afirmou.

Além dos chineses, o Milan foi um dos clubes europeus que tentou a contratação do jogador. Formado na categoria de base rossonera, Aubameyang foi negociado rapidamente, pois não tinha espaço no clube, que, à época, tinha Schevchenko e Pippo Inzaghi no auge. Com isso, deixou San Siro e foi jogar pelo Dijon, passando por Monaco e despontando no Saint Étienne, até chamar a atenção do Dortmund onde joga há quatro temporadas.

“Nenhum dos clubes que eu gostaria de jogar soube fazer acontecer. Então, eu ficarei aqui no Borussia, gosto muito daqui, me sinto em casa em Dortmund”, confessou.

+ Agente de Aubameyang critica Milan: "Disseram que ele não possuía qualidade técnica"

Questionado sobre a oferta da China, Aubameyang vê a liga chinesa como uma opção, e disse que ficou tentado a acertar uma oferta por ser uma das mais tentadoras, acima de clubes europeus.

“Claro que a China era uma opção. É natural eu pensar sobre uma saída para lá, eles oferecem muito dinheiro. Eu sei que muitas pessoas dizem que eu não devo ir jogar na China, porque seria um passo atrás em questão de técnica e futebol, mas eu acho que qualquer um iria pensar duas vezes se tivesse tal oferta em mãos”, finalizou.

Aubameyang tem contrato com o Borussia Dortmund até 30 de junho de 2020. Ao longo de sua carreira na Alemanha, o gabonês já conquistou duas Copas da Alemanha e venceu o prêmio de melhor jogador africano em 2015. Fora as premiações, o atacante anotou 32 gols na temporada passada, número que vem mantendo desde que chegou ao clube em 2013, totalizando 128 feitos com a camisa amarela e preta.