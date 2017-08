St. Pauli cede duplo empate ao Dynamo Dresden e ambos seguem invictos na 2. Bundesliga

Google Plus

O St. Pauli recebeu o Dynamo Dresden no Millerntor-Stadion pelo encerramento da 2ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (7). As duas equipes vinham de um resultado positivo no jogo anterior e buscavam manter o 100% de aproveitamento na competição.

Em confronto disputado a partida terminou empatada em 2 a 2, os gols do time da casa foram marcados por Buchtmann duas vezes. Para os visitantes os gols foram de Hartmann e Röser. O resultado deixaram as equipes com 4 pontos, os piratas em sétimo e os amarelos em sexto.

A próxima partida do St. Pauli será diante do Paderborn na Benteler-Arena na próxima segunda-feira (14). Enquanto que o Dynamo Dresden enfrenta o TuS Koblenz no Stadion Zwickau na próxima sexta-feira (11). Os jogos são válidos pela 1ª fase da DFB Pokal.

Os mandantes abriram o marcador aos 22 minutos, Nehrig serviu para Buchtmann que se livrou do marcador e arriscou colocado, marcando um belo gol, sem chances de defesa para o goleiro Schwäbe que ainda tentou evitar o arremate do meia-atacante.

Mas não demorou muito para os visitantes empatarem e foi aos 29 minutos na bola cruzada na área a defesa afastou e Benatelli pegou a sobra e serviu para Hartmann mandar de chapa e deixar tudo igual.

Na etapa final o time da casa voltou a frente do placar aos 24 minutos na boa jogada de Dudziak, o lateral deu na medida para Buchtmann arrematar de canhota e deixar seu time na frente no jogo, a bola fez efeito e enganou o arqueiro adversário.

E quatro minutos depois os amarelos conseguiram empatar mais uma vez, Heise viu Möschl sem marcação, o austríaco arriscou forte e cruzado, o goleiro Himmelmann deu o rebote nos pés de Röser que só empurrou para as redes, levando um ponto para casa.